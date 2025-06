Guerreiros do Sol: "Não se fala de Brasil sem falar de Cangaço"

Equipe de Guerreiros do Sol em coletiva de imprensa na Globo Recife - 11.06.25 / Crédito: Arthur Gadelha/O POVO

Na última sexta-feira, 13, a sede da TV Globo em Recife promoveu um evento para apresentar à imprensa "Guerreiros do Sol", a nova novela original da Globoplay, streaming do grupo que vem investindo na produção independente da transmissão em TV aberta. Aproveitando que parte da imprensa brasileira estava presente na cidade pela cobertura do 29º Cine PE, a emissora recebeu com coffee break, brindes exclusivos e exibição antecipada do sexto episódio, o que demonstra o investimento no novo produto. Seguindo um novo formato de lançamento, o streaming lançará cinco episódios por semana para proporcionar certa rima com a tradição diária da televisão brasileira. O bloco inicial de episódios foi lançado nesta quarta-feira, 11 de junho.

Antes da exibição, equipe e parte do elenco se reuniram para uma coletiva de imprensa sobre os bastidores da produção. George Moura, roteirista e criador principal da obra que é natural de Pernambuco, não escondeu a emoção: "Eu prometi a mim que não ia chorar… Pra mim esse dia tem um significado muito especial porque eu comecei a trabalhar na TV Globo há 33 anos aqui no Recife. É muito especial voltar aqui para vermos juntos o que fizemos juntos. Eu saí daqui há 30 anos, mas esse lugar nunca vai sair de dentro de mim", emocionou-se. Com portfólio extenso, George é autor de produções televisivas marcantes como "Amores Roubados", "Onde Nascem os Fortes" e "O Rebu". Para a nova trama não se trata de uma adaptação, apesar do material original de referência promover um grande direcionamento histórico. O livro "Guerreiros do sol: Violência e banditismo no Nordeste do Brasil", de Frederico Pernambucano de Mello, foi lançado em 1985 e "situa o fenômeno nordestino do cangaço a partir de seus pressupostos históricos: social, político, geográfico, etno-histórico, religioso, climático, alimentar, fotográfico, musical, de vestuário etc". "Frederico é a nossa bússola. Ele leu todos os capítulos e comentou, como uma espécie de guardião do cangaço dentro da nossa dramaturgia. Ele foi muito importante porque deu palestra pro elenco e pra equipe técnica. É um apaixonado. Tem uma visão crítica sobre o cangaço, mas é fascinado, assim como eu", afirma George.