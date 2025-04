Doce Engano: tudo sobre a estreia do K-drama no Globoplay

Confira data de estreia, elenco, sinopse, trailer e mais sobre Doce Engano no Globoplay / Crédito: Reprodução/Youtube/CJ ENM

Com o crescente sucesso dos doramas no Brasil, o Globoplay traz mais uma aposta coreana para seu catálogo: Doce Engano (Delightfully Deceitful). A produção sul-coreana mistura crime, comédia e drama com o lançamento dividido em duas partes. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A série é baseada em um popular webtoon do país asiático. Confira datas de estreia, elenco, sinopse, trailer e mais sobre o k-drama.

A primeira parte dos episódios chegam ao Globoplay a partir do dia 17 de abril e a segunda parte no dia 24 de abril. Com isso, as duas partes estreiam em uma quinta-feira, com uma semana de diferença entre as outras. A série já foi exibida originalmente na Coreia do Sul em 2023, e sua chegada ao Brasil vem em meio ao aumento da demanda por produções asiáticas. LEIA MAIS | 5 doramas de sucesso no Brasil que valem a pena assistir Qual é a história de Doce Engano? Doce Engano acompanha duas pessoas opostas: Lee Ro-Woon (Chun Woo-Hee) é uma golpista com facilidade em manipular as pessoas e Han Moo-Young (Kim Dong-Wook) é um advogado empático.

Ao perceberem que compartilham um inimigo em comum, decidem unir forças em uma missão de vingança. Doce Engano: episódios e classificação A série sul-coreana conta com 16 episódios com duração média de 1 hora e 10 minutos cada um e será lançado com dublagem em português e também com legendas. A classificação indicativa é 14 anos.