Netflix, Prime e Globoplay: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia das séries “Good Boy” e "Guerreiros do Sol" , confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video



Onze anos depois, a polícia retoma o recrutamento de ex-atletas. Antes vistos como heróis, esses medalhistas agora enfrentam a dura realidade. Apesar das dívidas, das tragédias inesperadas e do preconceito na corporação, os atletas, cada um com sua história, montam uma força-tarefa especial para combater crimes hediondos com o ímpeto e as habilidades que os moldaram no esporte.



Globoplay



A história de dois sertanejos, Josué e Rosa, e como eles se encontram para se tornar um dos mais famosos casais de cangaceiros de todos os tempos.

