Cine PE: cavernas e fantasmas vão parar no Ceará em noite assombrada

Quarta noite de competição do 29º Cine PE deu vazão às histórias "do outro mundo"

“Aqui o sobrenatural é natural”, comenta uma voz sem rosto em “Itatira”, documentário de André Luís Garcia exibido nesta quinta-feira, 12. Na competição de longas do 29º Cine PE, o filme tenta contar uma “história de fantasma” que aconteceu em Itatira, cidade no interior do Ceará, entre Canindé e Santa Quitéria.

Em 2010, alunos de uma escola pública entraram numa dita “histeria coletiva” após relatarem terem visto o espírito de um ex-aluno morto quase dez anos atrás.