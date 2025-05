Cannes: elenco cearense de ‘O Agente Secreto’ fala sobre a emoção da estreia

Robério Diogenes na coletiva de imprensa de "O Agente Secreto" no 78º Festival de Cinema de Cannes - 19.05.2025 / Crédito: XAVIER GALIANA/AFP

“Foi a primeira vez que eu me vi num longa-metragem e numa sala tão importante como a desse festival, em Cannes. Foi louco, surpreendentemente louco”, comentou Geane Albuquerque na saída da coletiva de imprensa de ‘O Agente Secreto’ que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 19, no 78º Festival de Cannes. No longa brasileiro, a atriz cearense interpreta Elizângela, funcionária do centro de identificação no qual Armando (Wagner Moura) se esconde sob uma identidade falsa. ARTHUR GADELHA | Confira mais notícias e críticas de cinema

Sobre a experiência de produzir o filme, ela revela que Kleber Mendonça Filho dirige o elenco de forma cuidadosamente objetiva. "Ele sabe exatamente o que quer filmar. A decupagem, o ritmo, ele consegue materializar o imaginário dele de forma muito precisa e isso deixa os atores muito seguros" Na pele de um delegado "fora da lei", Robério Diogenes ganha destaque na trama por se aproximar de Armando ainda sem fazer ideia de que ele é um pesquisador em fuga do Brasil. Apesar dele ter uma função vilanesca, Robério dá ao personagem um traquejo cômico que é bastante familiar ao humor cearense. Geane Albuquerque é uma das atrizes que compõe o elenco de "O Agente Secreto" Crédito: ARTHUR GADELHA/O POVO "Quando escrevi esse roteiro o delegado era pernambucano, mas agora ele vai ser cearense, o Kleber me disse quando me selecionou", contou Robério na coletiva que aconteceu logo após a estreia do filme na Grand Theatre Lumiére.