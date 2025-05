Lula comemora prêmios de 'O Agente Secreto' em Cannes: "Orgulho"

Filme brasileiro "O Agente Secreto" venceu duas categorias oficiais do Festival de Cannes, mais famosa mostra competitiva de cinema do mundo

O Brasil encerrou sua participação no Festival de Cannes 2025 com saldo positivo para o filme "O Agente Secreto". Na tarde deste sábado, 24, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho venceu as categorias Melhor Ator e Melhor Direção da competição de cinema.

