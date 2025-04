Nicole Kidman será homenageada com prêmio no Festival de Cannes

Nicole Kidman deve receber o prêmio Women in Motion, que reconhece artistas femininas que promovem o lugar das mulheres no cinema e na sociedade

Kidman foi escolhida para receber o Women in Motion , que reconhece artistas femininas que promovem o lugar das mulheres no cinema e na sociedade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa será a estreia da australiana na premiação francesa desde que ela foi homenageada com o prêmio de 70º aniversário de Cannes em 2017.

Agradecimento e redes sociais

A informação foi divulgada nas redes sociais de Kering, holding francesa especializada em artigos de luxo e parceira do festival.

“Para esta edição do 10º aniversário do Women In Motion, Kering tem a honra de reconhecer uma mulher que encarna totalmente o espírito do programa - e se mantém como uma poderosa ilustração da sua missão ao longo da última década”, destaca a publicação.

O grupo ainda completa: “O prémio será entregue durante o jantar oficial Women In Motion no dia 18 de maio em Cannes. Siga o tapete vermelho ao vivo no Instagram e kering.com apresentado por @guywithamoviecamera”.