Apresentador cearense tem equipamentos furtados em Cannes

O relato do furto foi postado nas redes sociais do apresentador, que está na cidade francesa cobrindo o 78º Festival de Cinema de Cannes

O influenciador cearense e apresentador do videocast ‘ Os Nordestinos pelo Mundo’ , Leo Paiva, teve todo o seu equipamento furtado na tarde deste domingo, 18 . Ele realizava cobertura do 78º Festival Anual de Cinema de Cannes, na França, e o crime aconteceu em um estacionamento.

“A gente vai levantar a cabeça”, diz influenciador

Nas redes sociais, Leo fez uma publicação relatando o caso. O apresentador explica que estava saindo da premiére do filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, quando notou que o vidro do carro, onde os equipamentos estavam guardados, havia sido quebrado.

"Tudo foi roubado aqui em Cannes, dentro do estacionamento, onde teoricamente era para ser um lugar seguro. Quebraram o vidro do carro, mais um prejuízo, porque a gente vai ter que pagar isso também", lamenta.

"Levaram tudo, todas as minhas três câmeras e meu notebook, meu MacBook, meus HD. Levaram a mesa de podcast, todos os microfones de podcast, todos os cases, as mochilas, passaram a limpa. Eles levaram absolutamente tudo", comenta abalado.