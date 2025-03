Karla Sofía Gascón comenta vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar

Após críticas aos fãs brasileiros, a atriz Karla Sofía Gascón parabenizou "Ainda Estou Aqui" por sua vitória como Melhor Filme Internacional / Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Karla Sofía Gascón enviou um recado aos brasileiros nesta sexta-feira, 7, após a vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional. “É legal ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebram. Parabéns ‘Ainda Estou Aqui’, parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram os seus com respeito pelos outros participantes”, escreveu ela, ao republicar um vídeo de brasileiros comemorando a vitória nos stories do Instagram.

A atriz foi a primeira pessoa trans a ser indicada e concorria diretamente com Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025, prêmio que foi concedido à atriz Mickey Madison pelo filme "Anora".

Karla Sofia Gascon se envolveu em polêmica após criticar elenco de "Ainda Estou Aqui" e fãs de Fernanda Torres Fernanda e Karla foram vistas em clima agradável durante eventos pré-Oscar, mas as circunstâncias mudaram depois que a atriz veio ao Brasil. Na ocasião, Sofía Gascón afirmou que a equipe de Fernanda Torres falava mal dela e de "Emilia Pérez", filme que concorria nas mesmas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional com a produção brasileira. "Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais. Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme dela. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu", disparou Karla.