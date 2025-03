'Tenho orgulho de ser filha de imigrantes': o discurso emocionado de Zoe Saldaña no Oscar

Saldaña levou a estatueta por seu papel no filme musical Emilia Pérez, longa francês sobre a redenção de um traficante de drogas que passa por uma transição de gênero.

A mensagem de Saldaña chega em um momento em que a migração está no centro do debate nos Estados Unidos diante das políticas do presidente Donald Trump, que prometeu realizar a maior deportação de migrantes sem vistos da história do país.

Saldaña, que interpreta a advogada Rita Mora Castro, agradeceu a produção e não deixou de mencionar suas raízes latinas.