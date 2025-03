Oscar 2025: música de Emilia Perez vence canção de Elton John

"El Mal" vence o Oscar de "Melhor Canção Original" / Crédito: Netflix/Divulgação

Concorrendo com duas músicas na categoria Melhor Canção Original, Emília Perez conquistou a segunda estatueta do Oscar com “El Mal”, interpretada por Zoë Saldaña. A premiação acontece neste domingo, 2. Atriz de Emília Perez acusa equipe de Fernanda Torres de organizar discurso de ódio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A categoria também tinha como indicados "The Journey" ("The Six Triple Eight"), "Like a Bird" ("Sing Sing"), "Mi Camino" ("Emilia Pérez") e "Never Too Late", de Elton John.

Confira canção vencedora: “El Mal” vence o Oscar de “Melhor Canção Original” no #Oscar .pic.twitter.com/FVqt72Gi6R — Updates Selena Brasil (@updateselenas) March 3, 2025

Nas redes sociais, internautas do Brasil e de outros países latinos e americanos reclamaram do resultado, pois apontaram que a música de Elton John era melhor do que a premiada. Repercussão nas redes sociais "'El mal' é uma música em espanhol escrita por franceses, que não falam espanhol. Que mico!", disse brasileiro na rede social X. Na mesma plataforma, uma publicação que acusou a categoria ter sido comprada pela Netflix também viralizou. "Uma premiação q já premiou canções lindas tipo 'My Heart Will Go on' premiar essa aberração de 'canção'.... aliás, tudo em 'Emília Perez' é uma aberração", disse Lucy Pereira.