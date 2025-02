Oscar 2025: 'Flow' mostra que estamos todos no mesmo barco

Animação da Letônia, o filme 'Flow' faz história ao concorrer em duas categorias do Oscar 2025 e chama atenção em diversos festivais

/ Crédito: Dream Well Studios/Divulgação

Poucas histórias do Oscar 2025 são tão especiais como a que o filme "Flow" traz, colocando a Letônia em um verdadeiro clima de Copa do Mundo com exposições em museus e artes de rua sobre a animação. A produção chegou discreta em festivais e se tornou a favorita diante de animações das gigantes DreamWorks e Pixar.

O longa venceu o Globo de Ouro de Melhor Animação e também se sagrou ganhador no Annie Awards como filme independente, principal premiação de animação, além de ter arrematado o Spirit Awards em Melhor Filme Estrangeiro.