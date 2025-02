Oscar 2025: Cinema do Dragão faz maratona com 11 filmes indicados

Filme "Anora" foi indicado ao Oscar 2025 / Crédito: Augusta Quirk/Divulgação

Com 11 filmes indicados em diferentes categorias, o Cinema do Dragão promove neste fim de semana de Carnaval uma “maratona” para o Oscar 2025. Entram em cartaz obras que vão do documentário à animação, da fotografia ao melhor filme internacional. As exibições ocorrem no sábado, 1º, e no domingo, 2, nas duas salas do equipamento cultural. Estão na lista longas como “Ainda Estou Aqui”, “Flow”, “Anora”, “Conclave”, “Brutalista” e “Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao longo da programação há também sessão gratuita de “Central do Brasil”. Na Maratona, o público pode conferir o documentário “Sem Chão”, que aborda o conflito humanitário na Palestina, e exibição especial de “Maria Callas”, protagonizado por Angelina Jolie.