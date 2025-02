Ainda Estou Aqui: jornal britânico dá nota máxima e elogia Fernanda Torres

O jornal britânico The Guardian deu cinco estrelas para o filme "Ainda Estou Aqui" e elogiou atuação de Fernanda Torres

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, estreou na Inglaterra recentemente e recebeu a nota máxima do jornal britânico — cinco estrelas. Assinada por Wendy Ide, a crítica traz como um dos destaques a atuação de Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de “Melhor Atriz”.

O texto elogia a atriz brasileira, apontando que a percepção de Eunice Paiva de que seu marido não voltaria foi algo apresentado de forma gradual no decorrer do longa, “grande parte sem palavras, no rosto de Torres, em uma performance de inteligência extraordinária e complexidade emocional”.