Central do Brasil ganha sessão gratuita em cinema de Fortaleza

A sessão especial ocorre no domingo, 2, às 14h30min, na Sala 2 do equipamento cultural localizado na Praia de Iracema. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes do início da sessão.

A iniciativa faz parte da Maratona do Oscar 2025 promovida pelo Cinema do Dragão. Ao todo, 11 filmes indicados em diferentes categorias são apresentados no espaço, do documentário à animação, da fotografia ao melhor filme internacional. Entre as obras estão “Flow” (primeiro filme da Letônia a chegar ao Oscar) , “Maria Callas”, “Sem Chão” e “Conclave”.

‘Central do Brasil’ de graça: Iniciativa faz parte do Programa Vizinhanças

A exibição gratuita de “Central do Brasil” no Cinema do Dragão também compõe a grade do Programa Vizinhanças, que visa fortalecer os laços do equipamento cultural com as comunidades vizinhas ao Cinema.

Leia também | Indicados ao Oscar 2025 já estão no streaming; saiba onde assistir

Lançado em 1998, “Central do Brasil” conta a história de Dora (Fernanda Montenegro), que escreve cartas na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para pessoas analfabetas. Quando volta para casa, relê as cartas com sua amiga Irene. Juntas, decidem quais textos merecem ser enviados aos destinatários.