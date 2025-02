Oscar 2025: séries com Fernanda Torres crescem 200% no streaming

Com a indicação de Fernanda Torres à categoria de Melhor Atriz, séries como "Os Normais" e "Tapas e Beijos" quebram recordes de audiência no streaming

Indicada à categoria de Melhor Atriz na 97ª edição do Oscar por sua atuação no longa “Ainda Estou Aqui” , Fernanda tem ganhado visibilidade internacional pelo seu carisma e carreira, revivendo diversas produções das quais participou.

Às vésperas do Oscar, as séries protagonizadas por Fernanda Torres , como “Os Normais” (2001-2003) e “Tapas & Beijos” (2011-2015), cresceram 200% na plataforma de streaming Globoplay.

Segundo dados enviados pelo Globoplay ao portal Notícias da TV, as produções dispararam em janeiro, mês em que Fernanda levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, e se mantiveram em alta com as três indicações do longa “Ainda Estou Aqui” ao Oscar.