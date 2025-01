Obras de Fernanda Torres ganham audiência após 'Ainda Estou Aqui'

Séries com Fernanda Torres crescem no streaming em dezembro / Crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fernanda Torres é o nome do momento no audiovisual brasileiro. O destaque que a brasileira vem conquistando pelo filme “Ainda Estou Aqui” está impactando duas outras obras protagonizadas por ela: as séries “Tapas e Beijos” (2011-2015) e “Os Normais” (2001), disponíveis no Globoplay. Em uma entrevista à revista Veja, Manuel Belmar, diretor de produtos digitais da Globo, revelou que as duas produções tiveram um aumento na audiência em dezembro. “Tapas e Beijos”, por exemplo, cresceu 60% em relação ao mesmo período de 2023.

Já com “Os Normais”, o aumento foi de 169% em relação a dezembro de 2023. Em novembro e dezembro, “Tapas e Beijos” cresceu 72% no consumo, enquanto o outro seriado sobe 151% no consumo. À revista, Belmar justificou o elevado percentual: “Os memes colaboram para a longevidade dessas produções. Eles mantêm as séries relevante e presentes na cultura popular, gerando novas discussões e atraindo tanto antigos fãs, quanto novos espectadores”. Tapas e Beijos: série foi destaque no Globo de Ouro Mencionada na vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como “Slaps and Kisses”, a série acompanha Fátima (Fernanda) e Sueli (Andréa Beltrão) em seu cotidiano como vendedoras da Djalma Noivas, loja de noivas.