Globo de Ouro: 'Ainda Estou Aqui' perde categoria para 'Emilia Pérez'

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, não foi o vencedor da categoria de “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa” no Globo de Ouro 2025. O longa brasileiro foi desbancado por "Emilia Pérez". O anúncio ocorreu na noite deste domingo, 5, em cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O Globo de Ouro é uma das mais notáveis premiações no cinema e é concedido pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. “Ainda Estou Aqui” concorreu com os filmes “All We Imagine as Light”, “The Girl With The Needle”, “The Seed of The Sacred Fig” e “Vermiglio”.