Moana 2: personagens, classificação, dublagem, duração e mais

Veja sinopse, personagens e tudo sobre Moana 2 / Crédito: Reprodução/ Walt Disney Studios

A estreia Moana 2 no último 28 de novembro agradou o público e já ocupa a segunda posição entre as maiores bilheterias do ano no Brasil, ficando atrás apenas de Divertidamente 2, da Pixar. Conforme o Deadline, a continuação fez US$ 386,3 milhões em seus primeiros dias em cartaz em 49 mercados. A bilheteria do fim de semana também foi a maior da Disney Animation, batendo o recorde de "Frozen II".

Superando todas as expectativas nas telonas, Moana 2 seria uma série inicialmente, mas a alta qualidade da produção impressionou os executivos da Disney Animation e eles decidiram que a melhor opção era assistir a nova história nos cinemas.

A nova trama se passa cerca de três anos após os eventos do primeiro filme. Veja sinopse, personagens e tudo sobre a animação.

A nova trama se passa cerca de três anos após os eventos do primeiro filme. Veja sinopse, personagens e tudo sobre a animação. Moana 2: sinopse Moana 2 acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo.

Nessa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos, como monstros marítimos, feitiços e deuses do mal. Tudo isso em busca de reconectar sua nação e assegurar a paz dos oceanos. Disney Channel vai acabar no Brasil? ENTENDA mudanças em 2025 Moana 2: onde assistir? Moana 2 está disponível para ser assistido nas salas de cinema de todo o Brasil desde o dia 28 de novembro. Algumas salas de cinema também fizeram adaptações para receber bebês e crianças autistas.

O primeiro filme, lançado em 2016, está disponível para ser assistido no Disney+ e a empresa também está trabalhando atualmente em uma adaptação live-action. Moana 2: quando chega ao Disney+? Ainda não há nenhuma confirmação oficial de quando o filme estreará no Disney+. No entanto, dado as datas de produções anteriores, o longa deve chegar na plataforma após cerca de 4 meses depois da estreia. Moana 2 tem previsão de sair dos cinemas em fevereiro ou março de 2025, portanto é possível sugerir que ele chegará entre esses dois meses do próximo ano.