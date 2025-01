'Ainda Estou Aqui' é indicado ao BAFTA 2025

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi indicado na categoria “Melhor Filme em Língua Não Inglesa” do BAFTA 2025. A premiação britânica é considerada um dos termômetros para o Oscar e o longa brasileiro já aparecia na pré-lista de indicados.



A produção está concorrendo na categoria com “Emilia Pérez”, “Tudo que Imaginamos como Luz”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Kneecap”. A lista é similar à qual o filme disputou no Globo de Ouro 2025.