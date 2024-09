Mariah Carey visita Cristo Redentor com os filhos: 'Que momento'

Mariah afirmou estar grata por finalmente conhecer o ponto turístico junto com a família: Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey

A cantora Mariah Carey, de 55 anos, está no Brasil e fez um passeio pela capital carioca na noite anterior a sua apresentação no Rock in Rio que acontece neste domingo, 22. Ela desembarcou no Centro de Visitantes Paineiras na companhia dos filhos e seguiu trajeto. Mariah subiu a escadaria para ver o Cristo Redentor após passar pelo equipamento na noite deste sábado, 21. A artista compartilhou a visita nas redes sociais e afirmou estar grata por finalmente conhecer o ponto turístico junto com a família: "Tão grata por finalmente visitar Cristo Redentor enquanto aqui no Rio com Roc e Roe! Que momento", escreveu.