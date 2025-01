Oscar 2025: Ainda Estou Aqui é indicado na categoria Melhor Filme

Filme "O que é isso, companheiro?", com Fernanda Torres e Selton Mello, já foi indicado ao Oscar em 1998 / Crédito: RioFilme/Divulgação

O longa-metragem "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu a indicação na categoria "Melhor Filme" no Oscar 2025. A notícia surpreendeu o público brasileiro - que aguardava apenas indicações nas categorias "Melhor Atriz" e "Melhor Filme Internacional". As três indicações superam as expectativas do público e da crítica nacionais. O longa-metragem dirigido por Walter Salles estava elegível para oito categorias, das quais conseguiu indicação em três. Um feito histórico para o Brasil.



Oscar 2025: em que categorias “Ainda Estou Aqui” foi indicado? Melhor Filme O filme de Walter Salles alcançou o ápice da premiação com a indicação à maior categoria da noite. Em 2024, o grande vencedor foi Oppenheimer (2023), dirigido por Christopher Nolan. A obra é baseada no livro biográfico “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, redigido por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O longa se propõe a acompanhar a vida de Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico que foi uma importante peça no Projeto Manhattan, que objetivava projetar e construir as primeiras bombas atômicas, armas nucleares que causaram as tragédias nas cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki.

Com elenco reconhecido, também participaram do filme Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh. Melhor Filme Internacional Esta era a categoria de maior expectativa para o filme e a com maior chance de vitória. No Globo de Ouro, a obra foi indicada na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas acabou perdendo para o longa francês “Emilia Pérez” (2024), dirigido por Jacques Audiard. Em 2024, o vencedor da categoria foi Zona de Interesse (2023), de Jonathan Glazer, uma coprodução entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Polônia. O longa é um drama histórico que se passa durante a Segunda Guerra Mundial.