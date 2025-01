O POVO News: Fernanda Torres vence Globo de Ouro de melhor atriz e faz história; veja reações

A edição a primeira vitória brasileira em uma categoria de atuação no prêmio do Globo de Ouro e as principais notícias desta segunda-feira, 6

Tanto Ainda Estou Aqui como Central do Brasil foram dirigidos pelo cineasta Walter Salles . Este ano, na categoria de melhor filme estrangeiro, o Globo de Ouro ficou com a produção francesa Emilia Pérez.

O programa O POVO News 1ª edição realiza nesta segunda-feira, 6, sua 125ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Instagram e Tik Tok.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano a edição aborda a primeira vitória brasileira em uma categoria de atuação no prêmio do Globo de Ouro e as principais notícias do dia.

