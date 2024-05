Jacques Audiard arrebata Cannes com musical trans ambientado no México

Um chefe do narcotráfico mexicano quer mudar de vida e de sexo. Para isso, prepara o seu desaparecimento: essa é a aposta surpreendente e musical do filme "Emília Perez", que o cineasta francês Jacques Audiard apresentou neste sábado na 77ª edição do Festival de Cannes. Audiard, 72, vencedor da Palma de Ouro em 2015, surpreende com um filme ousado rodado em espanhol, que apresenta coreografias espetaculares e uma trilha sonora que inclui reggaeton, melodias clássicas e mariachis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Todo o elenco, que inclui a cantora e atriz Selena Gomez e Edgar Ramírez, esteve presente no tapete vermelho na estreia. Entre as celebridades que compareceram ao evento estavam as atrizes Salma Hayek, Marisa Paredes e Rossy de Palma.

As primeiras críticas sobre o filme elogiaram a proposta original de Audiard e apontaram para uma possível Palma de Ouro, após a exibição de quase metade dos 22 filmes em disputa pelo prêmio. - Da Espanha para o México - O filme é um trampolim para a atriz Karla Sofía Gascón, 52, que fez carreira principalmente em telenovelas e reality shows, após dar um salto da Espanha para o México. Ela começou no mundo do entretenimento como Carlos, na Espanha, até decidir mudar de sexo, aos 46 anos, com uma mulher e uma filha. Conseguiu fazê-lo em 2018 e publicou um livro para contar a sua história.