5 filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial representa um marco na história. Conhecida por uma série de conflitos que durou de 1939 a 1945, o período envolveu diversos países com ideologias distintas e foi encabeçado por dois grupos: Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética). Os países do Eixo eram aqueles que pregavam ideologias autoritárias, como o nazismo e o fascismo, enquanto os Aliados tentavam promover a aliança para combater as agressões do Eixo.

Embora essa época tenha sido marcada por uma série de assassinatos, conflitos políticos e a reconstituição de um mundo em desordem, ela também representa uma era de mudanças sociais e contribui significativamente para compreendermos a sociedade atualmente, não é à toa que o assunto é tema de diversos livros e filmes. Por isso, confira 5 produções cinematográficas sobre a Segunda Guerra Mundial que você precisa assistir!

1. Munique: No Limite da Guerra (2021)