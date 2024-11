‘Ainda Estou Aqui’ bate recorde de bilheteria em 24h após estreia

Representando o Brasil na disputa do Oscar, "Ainda Estou Aqui" foi assistido por 50 mil pessoas em todo o país na data de estreia

Com Fernanda Torres e Selton Mello, além de Fernanda Montenegro , “Ainda Estou Aqui” retrata a trajetória de Eunice Paiva, durante a década de 1970, após seu marido, o deputado Rubens Paiva, ser levado por militares do Rio de Janeiro durante a ditadura.

Os dados são da Comscore, empresa internacional que reúne dados de publicidade e mídia, que detalhou que o filme selecionado para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2025 arrecadou R$ 1,1 milhão nos cinemas de todo o país.

Ainda conforme a plataforma, cerca de 50 mil pessoas já assistiram ao filme. Em Fortaleza, “Ainda Estou Aqui” está em cartaz nos cinemas dos shoppings Messejana, Via Sul, Benfica, Jóquei, Riomar e Riomar Kennedy, North Shopping, Iguatemi Bosque e Parangaba, além do Cinema do Dragão.

Onde assistir “Ainda Estou Aqui” em Fortaleza: