Carnaval 2026: Yasmin Sensação é confirmada em Fortaleza

A cantora Yasmin Sensação, natural de Sergipe e dona do hit "Fanatismo", foi anunciada como atração do Carnaval de Fortaleza em 2026. A artista soma ao line-up confirmado pela Prefeitura de Fortaleza que já tem atrações como Arlindinho, Macaúba do Bandolim, Noda de Caju, WIU e Djonga.
O show de Yasmin será realizado no Aterrinho da Praia de Iracema na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, a partir das 20 horas.
"A artista vive um momento de ascensão na carreira. Yasmin alcançou recentemente um feito impressionante: o hit 'Fanatismo' ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações em apenas um mês de lançamento. Com essa força digital e carisma no palco, ela promete ser uma das grandes revelações da folia fortalezense", diz o material de divulgação enviado pela assessoria de imprensa da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) ao O POVO.
Ciclo Carnavalesco 2026: confira a programação de Carnaval
Na abertura de Carnaval, no dia 14, há show do grande homenageado desta edição: Macaúba do Bandolim. Ele se apresenta às 18h30min no Aterrinho. Na sequência, é a vez de Arlindinho, às 20 horas.
No domingo, 15, também na Praia de Iracema, Noda de Caju faz show às 20 horas e Tarcísio do Acordeon se apresenta às 22 horas. Segunda-feira, 16, o cearense WIU faz show às 20 horas, e Djonga sobe ao palco às 22 horas, ambos no Aterrinho. Na terça-feira, 17, às 20 horas, a cantora Yasmin Sensação sobe ao palco do Aterrinho a partir das 20 horas.
Nesta edição do Ciclo Carnavalesco 2026, a Avenida Domingos Olímpio vira polo para receber shows. Na madrugada de terça-feira, 17, Jorge Aragão se apresenta às 1h da manhã. Por fim, também na terça-feira de Carnaval, mas às 22 horas, Olodum faz show no Aterrinho da Praia de Iracema. Chico César fecha a programação na av. Domingos Olímpio às 1h da madrugada de quarta.