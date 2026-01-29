Carnaval 2026: Yasmin Sensação é confirmada em Fortaleza

Yasmin Sensação é a nova atração confirmada no Carnaval de Fortaleza / Crédito: Fabiana Santos/DIVULGAÇÃO

A cantora Yasmin Sensação, natural de Sergipe e dona do hit "Fanatismo", foi anunciada como atração do Carnaval de Fortaleza em 2026. A artista soma ao line-up confirmado pela Prefeitura de Fortaleza que já tem atrações como Arlindinho, Macaúba do Bandolim, Noda de Caju, WIU e Djonga.

O show de Yasmin será realizado no Aterrinho da Praia de Iracema na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, a partir das 20 horas.