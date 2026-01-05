Carnaval 2026: Fortaleza terá 25 polos e programação está definida

Carnaval 2026: Fortaleza terá 25 polos e programação está definidaEm entrevista à O POVO CBN, a secretária Helena Barbosa, titular da Secultfor, afirmou que a programação será divulgada na próxima segunda-feira, 12
O Pré-Carnaval de Fortaleza contará com 25 polos distribuídos pela Cidade em 2026. O anúncio oficial da programação completa será feito na próxima segunda-feira, 12 de janeiro.
As informações foram antecipadas por Helena Barbosa, titular da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em entrevista à jornalista Maisa Vasconcelos, para a rádio O POVO CBN, na tarde desta segunda-feira, 5.
Na conversa, a gestora destacou que a ampliação dos polos, a variação de bairros e a diversidade de atrações fazem parte de uma estratégia para evitar a repetição em relação aos anos anteriores e ampliar o acesso da população à festa.
Segundo Helena Barbosa, o novo formato é fruto do diálogo com os artistas.
“Após o Carnaval de 2025, criamos, junto com os artistas, um fórum para pensar a qualificação do Carnaval e do Pré-Carnaval de Fortaleza. E o que apresentamos hoje é resultado desse diálogo, dessa construção coletiva, e também já aponta para o que queremos entregar à cidade de Fortaleza em celebração aos seus 300 anos. O Pré-Carnaval e o Carnaval seguem essa política de descentralização”, afirmou.
A secretária reforçou que a ocupação de novos territórios é uma diretriz central da política cultural do município. “Hoje, a gente está ocupando outros territórios que não eram ocupados anteriormente. Assim como o Pré-Carnaval, o Carnaval, o aniversário da Cidade, o ciclo junino, nossos eventos de circulação dentro das comunidades, nossos editais, nossas rodas de diálogo, tudo vem nesse sentido de pensar a cidade de Fortaleza como um todo”, explica.
De acordo com Helena Barbosa, a organização do evento já está em estágio avançado
“Já temos estruturada a programação, já temos definidos os polos, os bairros que vão receber esses polos. Já está organizada a programação da Domingos Olímpio, com todas as agremiações”, explicou.
Helena Barbosa destacou ainda melhorias na estrutura e nos investimentos. “Teremos qualificações e novidades na Domingos Olímpio, muito em resposta às demandas dos próprios artistas, no que diz respeito à programação artística, à qualificação da estrutura técnica e à melhoria do som”, detalha. Segundo ela, houve “um aumento de até 36% no investimento no artista local”.
Sobre a diversidade de atrações, a secretária explicou que a intenção é evitar repetições. “A gente lançou um novo edital de credenciamento. A ideia é evitar repetições, para ampliar ao máximo a participação de artistas locais”, afirmou, reforçando que o objetivo é “abraçar o máximo de artistas possível, para que todos tenham a oportunidade de se apresentar dentro da sua própria Cidade”.
