Carnaval 2026: Fortaleza terá 25 polos e programação está definida

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-02-2025: O período de carnaval, em 2025, será do dia 1º ao dia 4 de março (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Pré-Carnaval de Fortaleza contará com 25 polos distribuídos pela Cidade em 2026. O anúncio oficial da programação completa será feito na próxima segunda-feira, 12 de janeiro.

As informações foram antecipadas por Helena Barbosa, titular da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em entrevista à jornalista Maisa Vasconcelos, para a rádio O POVO CBN, na tarde desta segunda-feira, 5.



Leia Também | Pré-Carnaval: programação de festas e blocos em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026 Na conversa, a gestora destacou que a ampliação dos polos, a variação de bairros e a diversidade de atrações fazem parte de uma estratégia para evitar a repetição em relação aos anos anteriores e ampliar o acesso da população à festa. Segundo Helena Barbosa, o novo formato é fruto do diálogo com os artistas. “Após o Carnaval de 2025, criamos, junto com os artistas, um fórum para pensar a qualificação do Carnaval e do Pré-Carnaval de Fortaleza. E o que apresentamos hoje é resultado desse diálogo, dessa construção coletiva, e também já aponta para o que queremos entregar à cidade de Fortaleza em celebração aos seus 300 anos. O Pré-Carnaval e o Carnaval seguem essa política de descentralização”, afirmou.