Psirico e Hungria são confirmados no Carnaval de Aracati 2026

Carnaval de Aracati 2026: Psirico e Hungria são anunciados como novas atrações

A programação se estende por cinco dias e inclui apresentações no palco principal e na Praia de Majorlândia
O Carnaval de Aracati 2026 anunciou neste domingo, 25, novas atrações para a programação oficial. A Prefeitura confirmou os shows da banda Psirico e do cantor Hungria, que se juntam aos nomes já divulgados para o evento, previsto para ocorrer entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

De acordo com a organização, a banda Psirico, representante do axé baiano, tem apresentação marcada para a terça-feira, 17.

Já o cantor Hungria, que atua nos gêneros rap e trap, sobe ao palco na sexta-feira, 13, data de abertura do Carnaval. Confira a programação aqui.

Com as novas confirmações, a programação do Carnaval de Aracati 2026 passa a reunir artistas de diferentes estilos musicais. Entre os nomes já anunciados estão Daniela Mercury, Léo Santana, Vintage Culture, Melody, Natanzinho Lima, Taty Girl, Zé Cantor e Matheus Fernandes.

A programação se estende por cinco dias e inclui apresentações no palco principal e na Praia de Majorlândia. Segundo a Prefeitura, além das atrações nacionais, o evento contará com artistas locais ao longo dos dias de festa.

