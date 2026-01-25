Psirico e Hungria são confirmados no Carnaval de Aracati 2026

A programação se estende por cinco dias e inclui apresentações no palco principal e na Praia de Majorlândia

O Carnaval de Aracati 2026 anunciou neste domingo, 25, novas atrações para a programação oficial. A Prefeitura confirmou os shows da banda Psirico e do cantor Hungria, que se juntam aos nomes já divulgados para o evento, previsto para ocorrer entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

De acordo com a organização, a banda Psirico, representante do axé baiano, tem apresentação marcada para a terça-feira, 17.