Pré-Carnaval tem fantasias criativas e aquece para as eleições

Polo Raimundo dos Queijo teve apresentações musicais com marchinhas e concentração de pessoas / Crédito: Samuel Setubal

O segundo fim de semana do pré-Carnaval de 2026 de Fortaleza neste domingo, 25, levou diversos foliões aos pontos espalhados na Capital. Iniciado às 10 horas, o tradicional polo Raimundo do Queijo já contava com a animação de brincantes que marcaram presença cedo. Presente no polo, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, relata ser possível perceber uma maior movimentação: “A gente tem tentado fazer o levantamento no fim de cada semana, mas já é possível perceber que a adesão está muito maior”.

Com um ciclo Carnavalesco focado na descentralização, Helena pontua que a decisão tem ido para além do aproveitamento cultural.

“Faz com que as pessoas ocupem os espaços não só para consumir a programação cultural, mas também para vender. Para mim, tem sido muito marcante o reconhecimento dos ambulantes. Do nada, eles chegam e dizem ‘Helena, obrigado, estou conseguindo vender brinco, bebida, comida, leque’", comenta. Leia mais Secultfor apresenta projeto de descentralização do Carnaval 2025 Sobre o assunto Secultfor apresenta projeto de descentralização do Carnaval 2025 Perto do palco, os participantes do bloco “Turma do Gole” aproveitavam o show. Íris Nascimento da Silva, 50, conta que o bloco foi criado há cinco anos.

“A ideia do bloco é ficar aqui, tomar uma e curtir o Carnaval. Nós sempre estamos em vários polos”, diz. Em relação ao pré-Carnaval de 2026, ela pontua positivamente a descentralização dos polos. O casal Roseane Chagas e José Alberto Lima chamavam atenção no polo Raimundo dos Queijos. Eles estavam fantasiados com roupas de personagens do filme Kung Fu Panda. "Todo pré (-Carnaval) escolhemos uma fantasia diferente e sempre é um tema infantil", explica Roseane. O casal Roseane Chagas e José Alberto Lima fantasiados do filme "Kung Fu Panda" Crédito: Révinna Nobre

Quem também aproveitou a festa foram os vendedores ambulantes, principalmente na aposta de vender leques. Além disso, a quase nove meses das eleições, muitos foliões já usavam adereços com frases políticas, como “O Brasil é dos brasileiros” e faixas com “Lula 13”. Por volta das 12h, quem marcou presença foi o boneco gigante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carregado pelo filho do artista plástico AD Cavalcante, Guilherme Albuquerque, ele conta que a obra é de autoria do pai.

“A gente está fazendo o boneco do Lula para a campanha de 2026. Queremos levar para o Brasil todo”, afirma Guilherme. Guilherme Alburquerque e Jaqueline, esposa de AD Cavalcante Crédito: Révinna Nobre Cidade da Criança recebe pré-Carnaval Apesar da chuva sobre a Cidade neste domingo, o pré-Carnaval na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, não perdeu o brilho.