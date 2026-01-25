Pré-Carnaval tem fantasias criativas e aquece para as eleições

Pré-Carnaval em Fortaleza tem fantasias criativas e aquecimento para as eleiçõesPré-Carnaval na Cidade da Criança teve início às 9 horas deste domingo, 25. Às 10h, começou o tradicional pré no Raimundo do Queijo
O segundo fim de semana do pré-Carnaval de 2026 de Fortaleza neste domingo, 25, levou diversos foliões aos pontos espalhados na Capital. Iniciado às 10 horas, o tradicional polo Raimundo do Queijo já contava com a animação de brincantes que marcaram presença cedo.
Presente no polo, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, relata ser possível perceber uma maior movimentação: “A gente tem tentado fazer o levantamento no fim de cada semana, mas já é possível perceber que a adesão está muito maior”.
Com um ciclo Carnavalesco focado na descentralização, Helena pontua que a decisão tem ido para além do aproveitamento cultural.
“Faz com que as pessoas ocupem os espaços não só para consumir a programação cultural, mas também para vender. Para mim, tem sido muito marcante o reconhecimento dos ambulantes. Do nada, eles chegam e dizem ‘Helena, obrigado, estou conseguindo vender brinco, bebida, comida, leque’", comenta.
Perto do palco, os participantes do bloco “Turma do Gole” aproveitavam o show. Íris Nascimento da Silva, 50, conta que o bloco foi criado há cinco anos.
“A ideia do bloco é ficar aqui, tomar uma e curtir o Carnaval. Nós sempre estamos em vários polos”, diz. Em relação ao pré-Carnaval de 2026, ela pontua positivamente a descentralização dos polos.
O casal Roseane Chagas e José Alberto Lima chamavam atenção no polo Raimundo dos Queijos. Eles estavam fantasiados com roupas de personagens do filme Kung Fu Panda. "Todo pré (-Carnaval) escolhemos uma fantasia diferente e sempre é um tema infantil", explica Roseane.
Quem também aproveitou a festa foram os vendedores ambulantes, principalmente na aposta de vender leques.
Além disso, a quase nove meses das eleições, muitos foliões já usavam adereços com frases políticas, como “O Brasil é dos brasileiros” e faixas com “Lula 13”.
Por volta das 12h, quem marcou presença foi o boneco gigante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carregado pelo filho do artista plástico AD Cavalcante, Guilherme Albuquerque, ele conta que a obra é de autoria do pai.
“A gente está fazendo o boneco do Lula para a campanha de 2026. Queremos levar para o Brasil todo”, afirma Guilherme.
Cidade da Criança recebe pré-Carnaval
Apesar da chuva sobre a Cidade neste domingo, o pré-Carnaval na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, não perdeu o brilho.
Por volta das 9 horas, a praça já se encontrava preenchida com muitas crianças e famílias curtindo a festa.
A advogada Natália Albuquerque, de 39 anos, foi uma das mães que decidiu levar os filhos para a Cidade da Criança. Na família, o Carnaval é tradição desde o primeiro filho, Pedro, de sete anos, que agora repassa a alegria para o irmãozinho, Lucas, de oito meses.
"Estou gostando muito, está super animado e super seguro. E eles (Lucas e Pedro) estão aproveitando demais", conta.
Outro folião que aproveitou a festa na Cidade da Criança foi o pequeno Marcos Emanuel, de 3 anos, fantasiado de dinossauro acompanhado dos padrinhos Danilo do Carmo, 34, e Vera Silva, 52, fantasiados de Kiko e Chaves, respectivamente.
“A gente queria mesmo era uma fantasia de dinossauro adulto, mas não encontramos. Então viemos fantasiados de Chaves e Kiko, que são melhores amigos, e também lembram nossa infância”, afirma Danilo.
Carine de Souza Lucena, 40, levou os filhos Maria Letícia, de seis anos, e Heitor, de três, para o pré-Carnaval das crianças. Essa é a primeira vez que eles participam do evento. “Estamos aproveitando muito, muitas famílias, super organizado. Com certeza vai virar tradição lá em casa”, projeta. Ela também estava acompanhada das amigas Raynara Freitas e Joizinaria Pacheco, que também estavam com os filhos. (Com Carlos Viana)