Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Onde tem Pré-Carnaval hoje? Programação de Fortaleza no fim de semana

Onde tem Pré-Carnaval hoje? Programação de Fortaleza no fim de semana

Veja os principais polos de Pré-Carnaval em Fortaleza; programação para o sábado, 24, e o domingo, 25, inclui festas em locais públicos e blocos privados
Autor Bemfica de Oliva
Autor
Bemfica de Oliva Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A programação do Pré-Carnaval em Fortaleza este fim de semana continua ao longo deste sábado, 24, e do domingo, 25. Os polos de folia no Capital seguem com eventos em áreas públicas, além de festas privadas em diversos locais.

Na Capital, a Prefeitura realiza eventos de Pré-Carnaval em 15 polos espalhados pela cidade. Há ainda eventos particulares, que podem ou não cobrar ingresso para entrada. Confira abaixo onde tem festa de Pré-Carnaval em Fortaleza hoje e amanhã.

NO O POVO+ | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

Sábado, 24

Aterrinho da Praia de Iracema

  • 17h - DJ Bugzinha
  • 18h30 - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres
  • 20h30 - Teresa Cristina
  • 22h30 - Bonde Batuque

Praça da Gentilândia

  • 17h - DJ Kinas
  • 18h20 - Banda da Nega
  • 19h40 - Di Ferreira
  • 21h - Shirlene Aguiar

Parque Rachel de Queiroz

  • 17h - Projeto Carambola - Infantil
  • 18h - Betto Lins
  • 19h20 - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel
  • 21h - Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas

North Shopping Fortaleza

  • 17h - Bloquinho da Zoe (infantil)

Grand Shopping Messejana

  • 18h30min - Banda Brasilis

Mocinha

  • 18h - Bloco Num Ispaia Senão lenche

Mercado dos Pinhões

  • 17h - DJ Maria Tavares
  • 18h20 - Dujambu
  • 19h40 - Bloco Baba de Camelo
  • 21h - Vanessa A Cantora

Praça dos Leões

  • 18h - Concentra Mas Não Sai

Parque Dois Irmãos

  • 18h20 - Gildomar Marinho
  • 19h40 - Fabinho Varela
  • 21h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons

Lagoa do Mondubim

  • 18h20 - Parahyba e Cia Bate Palmas
  • 19h40 - Iago Gouveia
  • 21h - Couros e Metais

Cuca Jangurussu

  • 18h20 - Gilson Duty
  • 19h40 - Allan Brasil
  • 21h - Robertinho do Acordeon

Shopping RioMar Kennedy

  • 17h - Dj Fixter, Bloco Como Raul Já Dizia eVânio Bahia

Ideal Clube

  • 15h30min - Esquenta de Pré-Carnaval

Rua Senador Almino, 69

  • 16h - Meu Bloco é Neon

Marina Park Hotel

  • 18h - Emoções de Verão: Léo Santana, Ferrugem, Japinha, Wawa, Belinho Silva e DJ Alyson

Floresta Bar

  • 18h - DJ Ju Tavares, Bendor, Deborah Lima e Karol do Axé

Leia mais

Blocos de Rua

Regional 1

17h às 00h - Bloco Matuto Folia

  • Local: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)

16h às 18h - Cultura É Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural

  • Local: Rua Estevão de Campos, 1199 – próximo ao Cuca da Barra

Regional 2

17h às 22h - Bloco Panteras Cor de Rosa

  • Local: Largo da Mocinha (Rua João Cordeiro com Padre Climério - Meireles)

19h às 22h - Pré Carnaval da Paz

  • Local: Instituto Comunidade dos Trilhos (Rua Marechal Rondon, 870 - Aldeota)

Regional 3

17h às 20h - Bloco Doido É Tu

  • Local: Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo

Regional 4

15h às 16h - Bloco Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)

  • Local: Praça João Gentil (Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia)

Regional 6

17h às 23h - Bloco Batuque da Praça

  • Local: Praça do Iprede (Rua Prof. Carlos Lobo, 75 - Parque Manibura)

Regional 7

18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê

  • Local: Praça Central Bairro Cidade 2000

Regional 10

16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas

  • Concentração: Quadra Anexa – Areninha do Aracapé (Av. Miguel Aragão, 800)

Regional 11

18h às 00h - Bloco Jacaré Folia

  • Local: Rua Sergipe, 975 – Demócrito Rocha

Regional 12

19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)

  • Local: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil (Praça Alta)

Leia mais

Domingo, 25

Teresa e Jorge

  • 15h - Edylane Oliveira e Dani Falcão

Praça da Gentilândia

  • 13h - DJ Lola Mel
  • 14h30 - Montage
  • 16h - Luiza Nobel - Baile Preto
  • 17h30 - Gabvic

Raimundo do Queijo

  • 9h - Gal Saldanha
  • 10h40 - CantaKids

Cidade da Criança (infantil)

  • 10h - Grupo Murmurando
  • 11h30 - Samba de Roda
  • 13h - Frevilhando

Estação das Artes

  • 10h - Baile do Pra Quem Gosta é Bom

Blocos de Rua Independentes

Regional 5

15h às 20h - Bloco do Zé Almir

  • Local: Sede do bloco (Rua Geraldo Barbosa, 2968 – Granja Lisboa)

Regional 7

18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê

  • Local: Praça Central do bairro Cidade 2000

Regional 10

09h às 12h - Sivozinha Folia (Infantil)

  • Local: Praça da Lagoa da Maraponga

Regional 12

16h - Bloquinho Goxtoso (Sillk, Laura Nogueira e DJ Silas)

  • Local: Calçadão do Estoril (R. dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

17h às 19h - Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia (Infantil)

  • Local: Largo do Mincharia (Praia de Iracema)

16h às 19h - Bloco Tambores Carnavalescos

  • Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

15h30 às 18h30 - Bloco Dragões do Ritmo

  • Local: Rua João Cordeiro, 572 - Largo da Mocinha

19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)

  • Local: Praça Alta (Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil)

Mais notícias sobre o Carnaval 2026

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar