Onde tem Pré-Carnaval hoje? Programação de Fortaleza no fim de semana

A programação do Pré-Carnaval em Fortaleza este fim de semana continua ao longo deste sábado, 24, e do domingo, 25. Os polos de folia no Capital seguem com eventos em áreas públicas, além de festas privadas em diversos locais.
Na Capital, a Prefeitura realiza eventos de Pré-Carnaval em 15 polos espalhados pela cidade. Há ainda eventos particulares, que podem ou não cobrar ingresso para entrada. Confira abaixo onde tem festa de Pré-Carnaval em Fortaleza hoje e amanhã.
Sábado, 24
Aterrinho da Praia de Iracema
- 17h - DJ Bugzinha
- 18h30 - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres
- 20h30 - Teresa Cristina
- 22h30 - Bonde Batuque
Praça da Gentilândia
- 17h - DJ Kinas
- 18h20 - Banda da Nega
- 19h40 - Di Ferreira
- 21h - Shirlene Aguiar
Parque Rachel de Queiroz
- 17h - Projeto Carambola - Infantil
- 18h - Betto Lins
- 19h20 - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel
- 21h - Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas
North Shopping Fortaleza
- 17h - Bloquinho da Zoe (infantil)
Grand Shopping Messejana
- 18h30min - Banda Brasilis
Mocinha
- 18h - Bloco Num Ispaia Senão lenche
Mercado dos Pinhões
- 17h - DJ Maria Tavares
- 18h20 - Dujambu
- 19h40 - Bloco Baba de Camelo
- 21h - Vanessa A Cantora
Praça dos Leões
- 18h - Concentra Mas Não Sai
Parque Dois Irmãos
- 18h20 - Gildomar Marinho
- 19h40 - Fabinho Varela
- 21h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons
Lagoa do Mondubim
- 18h20 - Parahyba e Cia Bate Palmas
- 19h40 - Iago Gouveia
- 21h - Couros e Metais
Cuca Jangurussu
- 18h20 - Gilson Duty
- 19h40 - Allan Brasil
- 21h - Robertinho do Acordeon
Shopping RioMar Kennedy
- 17h - Dj Fixter, Bloco Como Raul Já Dizia eVânio Bahia
Ideal Clube
- 15h30min - Esquenta de Pré-Carnaval
Rua Senador Almino, 69
- 16h - Meu Bloco é Neon
Marina Park Hotel
- 18h - Emoções de Verão: Léo Santana, Ferrugem, Japinha, Wawa, Belinho Silva e DJ Alyson
Floresta Bar
- 18h - DJ Ju Tavares, Bendor, Deborah Lima e Karol do Axé
Blocos de Rua
Regional 1
17h às 00h - Bloco Matuto Folia
- Local: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)
16h às 18h - Cultura É Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural
- Local: Rua Estevão de Campos, 1199 – próximo ao Cuca da Barra
Regional 2
17h às 22h - Bloco Panteras Cor de Rosa
- Local: Largo da Mocinha (Rua João Cordeiro com Padre Climério - Meireles)
19h às 22h - Pré Carnaval da Paz
- Local: Instituto Comunidade dos Trilhos (Rua Marechal Rondon, 870 - Aldeota)
Regional 3
17h às 20h - Bloco Doido É Tu
- Local: Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo
Regional 4
15h às 16h - Bloco Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)
- Local: Praça João Gentil (Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia)
Regional 6
17h às 23h - Bloco Batuque da Praça
- Local: Praça do Iprede (Rua Prof. Carlos Lobo, 75 - Parque Manibura)
Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
- Local: Praça Central Bairro Cidade 2000
Regional 10
16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas
- Concentração: Quadra Anexa – Areninha do Aracapé (Av. Miguel Aragão, 800)
Regional 11
18h às 00h - Bloco Jacaré Folia
- Local: Rua Sergipe, 975 – Demócrito Rocha
Regional 12
19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)
- Local: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil (Praça Alta)
Domingo, 25
Teresa e Jorge
- 15h - Edylane Oliveira e Dani Falcão
Praça da Gentilândia
- 13h - DJ Lola Mel
- 14h30 - Montage
- 16h - Luiza Nobel - Baile Preto
- 17h30 - Gabvic
Raimundo do Queijo
- 9h - Gal Saldanha
- 10h40 - CantaKids
Cidade da Criança (infantil)
- 10h - Grupo Murmurando
- 11h30 - Samba de Roda
- 13h - Frevilhando
Estação das Artes
- 10h - Baile do Pra Quem Gosta é Bom
Blocos de Rua Independentes
Regional 5
15h às 20h - Bloco do Zé Almir
- Local: Sede do bloco (Rua Geraldo Barbosa, 2968 – Granja Lisboa)
Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
- Local: Praça Central do bairro Cidade 2000
Regional 10
09h às 12h - Sivozinha Folia (Infantil)
- Local: Praça da Lagoa da Maraponga
Regional 12
16h - Bloquinho Goxtoso (Sillk, Laura Nogueira e DJ Silas)
- Local: Calçadão do Estoril (R. dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)
17h às 19h - Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia (Infantil)
- Local: Largo do Mincharia (Praia de Iracema)
16h às 19h - Bloco Tambores Carnavalescos
- Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
15h30 às 18h30 - Bloco Dragões do Ritmo
- Local: Rua João Cordeiro, 572 - Largo da Mocinha
19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)
- Local: Praça Alta (Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil)