Férias em Fortaleza: veja agenda do fim de semana para crianças

Férias em Fortaleza: veja agenda do fim de semana para criançasAtividades gratuitas acontecem em shoppings e parques, com opções para crianças e famílias durante as férias de janeiro em Fortaleza
Fortaleza terá um fim de semana animado para o público infantil, com atrações gratuitas em shoppings e espaços públicos pelos bairros.
A agenda reúne oficinas, personagens, brincadeiras ao ar livre e shows infantis, fortalecendo o lazer e a ocupação cultural da cidade.
Parte dessa movimentação faz parte da programação oficial de pré-Carnaval, que traz atrações em diversos palcos da Capital, incluindo atividades infantis no Parque Rachel de Queiroz, conforme divulgação da Prefeitura de Fortaleza.
Confira a programação infantil para curtir as férias em Fortaleza:
Sábado, 24 de janeiro
Oficina Bonecos Que Cuidam
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga-Coité)
- Gratuito
Joquinho no Parque
- Quando: 17 horas
- Onde: Parque do Jóquei, do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Gratuito
Projeto Carambola – Infância Viva Folia
- Quando: das 17 horas às 17h40
- Onde: Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
- Gratuito
Turma do Mickey: Uma Surpresa para Minnie no Dia da Amizade
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Shopping Del Paseo, Piso L3 (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)
- Gratuito
Domingo, 25 de janeiro
Um Mar de Aventuras
- Quando: a partir das 16h
- Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga-Coité)
- Gratuito
Chá das Princesas
- Quando: 18 horas
- Onde: Praça de alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Gratuito
Infância Viva Folia
- Com: Gal Saldanha e Cantakids
- Quando: das 9 horas às 12 horas
- Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 – Centro)
- Gratuito