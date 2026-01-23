Férias em Fortaleza: veja agenda do fim de semana para crianças

Atividades gratuitas acontecem em shoppings e parques, com opções para crianças e famílias durante as férias de janeiro em Fortaleza

Fortaleza terá um fim de semana animado para o público infantil, com atrações gratuitas em shoppings e espaços públicos pelos bairros.

A agenda reúne oficinas, personagens, brincadeiras ao ar livre e shows infantis, fortalecendo o lazer e a ocupação cultural da cidade.