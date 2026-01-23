Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Férias em Fortaleza: veja agenda do fim de semana para crianças

Atividades gratuitas acontecem em shoppings e parques, com opções para crianças e famílias durante as férias de janeiro em Fortaleza
Autor Carolina Passos
Fortaleza terá um fim de semana animado para o público infantil, com atrações gratuitas em shoppings e espaços públicos pelos bairros.

A agenda reúne oficinas, personagens, brincadeiras ao ar livre e shows infantis, fortalecendo o lazer e a ocupação cultural da cidade.

Leia Também | Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (23/01) a domingo (25/01)

Parte dessa movimentação faz parte da programação oficial de pré-Carnaval, que traz atrações em diversos palcos da Capital, incluindo atividades infantis no Parque Rachel de Queiroz, conforme divulgação da Prefeitura de Fortaleza.

Confira a programação infantil para curtir as férias em Fortaleza: 

Sábado, 24 de janeiro

Oficina Bonecos Que Cuidam

  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga-Coité)
  • Gratuito 

Joquinho no Parque

  • Quando: 17 horas
  • Onde: Parque do Jóquei, do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Gratuito 

Projeto Carambola – Infância Viva Folia

  • Quando: das 17 horas às 17h40
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

Turma do Mickey: Uma Surpresa para Minnie no Dia da Amizade

  • Quando: a partir das 17 horas 
  • Onde: Shopping Del Paseo, Piso L3 (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)
  • Gratuito

Domingo, 25 de janeiro

Um Mar de Aventuras

  • Quando: a partir das 16h
  • Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga-Coité)
  • Gratuito

Chá das Princesas

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Praça de alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Gratuito

Infância Viva Folia

  • Com: Gal Saldanha e Cantakids
  • Quando: das 9 horas às 12 horas
  • Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 – Centro)
  • Gratuito

