Wesley Safadão é 1ª atração anunciada no Carnaval de Paracuru 2026

A programação do Paracuru Folia 2026, a festa de Carnaval em Paracuru, contará com Wesley Safadão entre as atrações / Crédito: Samuel Setubal

Uma das cidades cearenses mais procuradas para curtir o Carnaval, Paracuru terá show de Wesley Safadão no Paracuru Folia 2026. O anúncio da primeira atração foi feito pela prefeita Gabi do Aquino, durante evento que celebrou os 157 anos do município, comemorados nesta quinta-feira, 27.