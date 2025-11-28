Wesley Safadão é 1ª atração anunciada no Carnaval de Paracuru 2026

Wesley Safadão é 1ª atração anunciada no Carnaval de Paracuru 2026A programação do Paracuru Folia 2026, a festa de Carnaval em Paracuru, contará com Wesley Safadão entre as atrações
Uma das cidades cearenses mais procuradas para curtir o Carnaval, Paracuru terá show de Wesley Safadão no Paracuru Folia 2026.
O anúncio da primeira atração foi feito pela prefeita Gabi do Aquino, durante evento que celebrou os 157 anos do município, comemorados nesta quinta-feira, 27.
Em pronunciamento, a prefeita destacou que a confirmação do artista faz parte de um trabalho contínuo para elevar a visibilidade turística do município.
“Estamos trabalhando para que Paracuru seja reconhecido como o principal destino do Carnaval do Ceará”, afirmou Gabriela.
A programação completa do Carnaval do município deverá ser divulgada em etapas, acompanhada de ações integradas voltadas para turismo, economia, segurança e bem-estar.
Relembre como foi o Carnaval 2025 no Paracuru
Entre as praias, os shows e a bagunça do Mela-Mela, em 2025, Paracuru faturou R$ 30 milhões já na véspera dos quatro dias oficiais de festa, valor que havia sido previsto pela gestão apenas para o período completo.
Localizado a 90,61 km de Fortaleza, o município recebeu mais de 150 mil pessoas nos três primeiros dias, número que representou um aumento econômico de 300% em relação à média dos últimos cinco anos, em um cenário de recuperação após os impactos da pandemia.
A programação de 2025 reuniu nomes como Simone Mendes, Forró Real, Zé Cantor, Natanzinho Lima, Jonas Esticado, Henry Freitas e Líbanos.