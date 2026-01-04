Pedro Sampaio e Dennis DJ tocam no Carnaval de Paracuru 2026

Pedro Sampaio e Dennis DJ são confirmados no Carnaval de Paracuru 2026O Carnaval de Paracuru 2026 terá shows do cantor e DJ Pedro Sampaio e de Dennis DJ; anúncio foi feito pela prefeitura do município
Após o anúncio do cantor Wesley Safadão como uma das principais atrações, o Carnaval de Paracuru 2026 tem mais dois nomes confirmados na programação: o cantor e DJ Pedro Sampaio e Dennis DJ. Os shows são gratuitos e ocorrem em fevereiro.
A informação foi divulgada oficialmente pela prefeitura de Paracuru em seu perfil no Instagram. Enquanto Dennis DJ se apresenta na segunda-feira, 16 de fevereiro, o show de Pedro Sampaio é realizado na terça-feira de Carnaval, dia 17. Wesley Safadão faz show no domingo, 15.
Segundo a gestão municipal, a divulgação da programação tem sido feita aos poucos para gerar expectativa e garantir “organização para moradores, visitantes e setor produtivo”. Novas atrações para o Paracuru Folia, como é nomeado o Carnaval da cidade, ainda serão divulgadas. O objetivo, segundo o poder público, é promover um dos maiores carnavais da história do município.
“Estamos construindo um Carnaval pensado para o povo de Paracuru e para quem escolhe a nossa cidade como destino. A confirmação de grandes atrações é resultado de planejamento, responsabilidade e do compromisso de fortalecer nossa economia e o turismo”, disse em nota à imprensa a prefeita Gabi do Aquino.
Relembre como foi o Carnaval 2025 no Paracuru
Entre as praias, os shows e a bagunça do Mela-Mela, em 2025, Paracuru faturou R$ 30 milhões já na véspera dos quatro dias oficiais de festa, valor que havia sido previsto pela gestão apenas para o período completo.
Localizado a 90,61 km de Fortaleza, o município recebeu mais de 150 mil pessoas nos três primeiros dias, número que representou um aumento econômico de 300% em relação à média dos últimos cinco anos, em um cenário de recuperação após os impactos da pandemia.
A programação de 2025 reuniu nomes como Simone Mendes, Forró Real, Zé Cantor, Natanzinho Lima, Jonas Esticado, Henry Freitas e Líbanos.