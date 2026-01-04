Pedro Sampaio e Dennis DJ tocam no Carnaval de Paracuru 2026

Pedro Sampaio e Dennis DJ se juntam a Wesley Safadão como atrações confirmadas no Carnaval de Paracuru 2026 / Crédito: Juliana Rocha/Divulgação e Reprodução/Instagram @dennisdj

Após o anúncio do cantor Wesley Safadão como uma das principais atrações, o Carnaval de Paracuru 2026 tem mais dois nomes confirmados na programação: o cantor e DJ Pedro Sampaio e Dennis DJ. Os shows são gratuitos e ocorrem em fevereiro. A informação foi divulgada oficialmente pela prefeitura de Paracuru em seu perfil no Instagram. Enquanto Dennis DJ se apresenta na segunda-feira, 16 de fevereiro, o show de Pedro Sampaio é realizado na terça-feira de Carnaval, dia 17. Wesley Safadão faz show no domingo, 15.

Leia mais | 'Se você não for, só você não vai': relembre meme da Casa de Praia do Paracuru Segundo a gestão municipal, a divulgação da programação tem sido feita aos poucos para gerar expectativa e garantir “organização para moradores, visitantes e setor produtivo”. Novas atrações para o Paracuru Folia, como é nomeado o Carnaval da cidade, ainda serão divulgadas. O objetivo, segundo o poder público, é promover um dos maiores carnavais da história do município. Saiba mais | Quando começa o Carnaval de 2026? Veja em que dia cai e se é feriado “Estamos construindo um Carnaval pensado para o povo de Paracuru e para quem escolhe a nossa cidade como destino. A confirmação de grandes atrações é resultado de planejamento, responsabilidade e do compromisso de fortalecer nossa economia e o turismo”, disse em nota à imprensa a prefeita Gabi do Aquino.