Carnaval de Paracuru já faturou R$ 30 milhões, em aumento de 300%

Entre a calmaria das praias, shows de grandes artistas e a bagunça animada do tradicional Mela-Mela, Paracuru apresentou um incremento significativo no Carnaval deste ano. O município distante 90,61 km de Fortaleza já faturou R$ 30 milhões com as festas de 2025.

Esse exato montante milionário havia sido previsto pela gestão municipal, mas referente aos quatro dias de festa. Acabou atingido na véspera.