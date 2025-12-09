'Se você não for, só você não vai': relembre meme da Casa de Praia do Paracuru

Mela-mela é tradição no Paracuru / Crédito: Aurélio Alves

“Ei negada, só passando aqui para avisar que dia 10 de dezembro é o pagamento da primeira parcela da casa do Carnaval do Paracuru”, assim começa o meme da Casa de Praia do Paracuru. A origem do áudio é incerta, porém, existe uma publicação datada de 14 de dezembro de 2018 na qual a locução é acompanhada por um vídeo com uma imagem estática do mela-mela no município cearense distante 100 quilômetros de Fortaleza.

À época, a mídia foi disponibilizada no canal Junior Vidal. Na descrição do vídeo, o canal afirma que este é o áudio oficial do meme. Leia também | Há 15 anos Adriana Bombom esquecia as filhas no churrasco; entenda

O vídeo se tornou uma efeméride após viralização no Tik Tok através da dublagem feita pela humorista Evila Muniz postada em dezembro de 2024. Letreiro "Paracuru", à noite. Crédito: Júlio Caesar / O POVO

Leia também | Como os memes permanecem em alta e ganham efemérides comemorativas A também atriz publicou a versão 2025 do viral, trazendo o áudio completo para as redes. Uma seguidora comentou: “Uns passam o ano esperando descongelar Mariah Carrey, cearenses passam o ano esperando descongelar esse áudio”. Outros memes presentes na memória do cearense Além da Casa do Carnaval do Paracuru, outros memes cearenses estão enraizados na memória e se tornaram virais na internet. Confira:

Varandão da Vila Áudio gravado como uma brincadeira por Danúbia Pinheiro para a amiga Mariana, o meme tornou-se um viral após ser dublado pela drag queen cearense Supremmas no Instagram e no Tik Tok.

“Coelce Natália, boa tarde” Uma conversa entre Nathalia, uma atendente da Coelce (antiga estatal responsável pelo fornecimento de energia do Estado), e Maria Izolda da Silva. Viral há mais de uma década, a conversa entre "Nathalia da Coelce" e "Izolda" é um clássico da internet. Muita gente não sabe, mas o áudio foi uma encenação para um treinamento e a Maria Izolda da Silva, na verdade, se chama Priscila Rayner.

“E o Ceará já passou no Enem?”

Em 2021, após a coletiva de apresentação do então novo técnico do Ceará, Tiago Nunes, o comentarista Evaristo Nogueira, conhecido como “Homem Mau”, do program “Trem Bala”, questionou se o time do Vozão havia passado no Enem. Na época, Evaristo comentou o fato do técnico ter afirmado possuir formação acadêmica: “Me chamou a atenção sobre o Tiago Nunes uma palavra que vocês não observaram: 'eu tenho formação acadêmica”.