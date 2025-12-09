'Se você não for, só você não vai': relembre meme da Casa de Praia do Paracuru

'Se você não for, só você não vai': relembre meme da Casa de Praia do ParacuruMeme Casa de Praia do Paracuru se instalou no imaginário cearense como parte do calendário de final de ano: 'Se você não for, só você não vai'
“Ei negada, só passando aqui para avisar que dia 10 de dezembro é o pagamento da primeira parcela da casa do Carnaval do Paracuru”, assim começa o meme da Casa de Praia do Paracuru.
A origem do áudio é incerta, porém, existe uma publicação datada de 14 de dezembro de 2018 na qual a locução é acompanhada por um vídeo com uma imagem estática do mela-mela no município cearense distante 100 quilômetros de Fortaleza.
À época, a mídia foi disponibilizada no canal Junior Vidal. Na descrição do vídeo, o canal afirma que este é o áudio oficial do meme.
Leia também | Há 15 anos Adriana Bombom esquecia as filhas no churrasco; entenda
O vídeo se tornou uma efeméride após viralização no Tik Tok através da dublagem feita pela humorista Evila Muniz postada em dezembro de 2024.
Leia também | Como os memes permanecem em alta e ganham efemérides comemorativas
A também atriz publicou a versão 2025 do viral, trazendo o áudio completo para as redes. Uma seguidora comentou: “Uns passam o ano esperando descongelar Mariah Carrey, cearenses passam o ano esperando descongelar esse áudio”.
Outros memes presentes na memória do cearense
Além da Casa do Carnaval do Paracuru, outros memes cearenses estão enraizados na memória e se tornaram virais na internet. Confira:
Varandão da Vila
Áudio gravado como uma brincadeira por Danúbia Pinheiro para a amiga Mariana, o meme tornou-se um viral após ser dublado pela drag queen cearense Supremmas no Instagram e no Tik Tok.
“Coelce Natália, boa tarde”
Uma conversa entre Nathalia, uma atendente da Coelce (antiga estatal responsável pelo fornecimento de energia do Estado), e Maria Izolda da Silva. Viral há mais de uma década, a conversa entre "Nathalia da Coelce" e "Izolda" é um clássico da internet. Muita gente não sabe, mas o áudio foi uma encenação para um treinamento e a Maria Izolda da Silva, na verdade, se chama Priscila Rayner.
“E o Ceará já passou no Enem?”
Em 2021, após a coletiva de apresentação do então novo técnico do Ceará, Tiago Nunes, o comentarista Evaristo Nogueira, conhecido como “Homem Mau”, do program “Trem Bala”, questionou se o time do Vozão havia passado no Enem.
Na época, Evaristo comentou o fato do técnico ter afirmado possuir formação acadêmica: “Me chamou a atenção sobre o Tiago Nunes uma palavra que vocês não observaram: 'eu tenho formação acadêmica”.
“Ótimo. Aí eu pergunto: se [você] tem formação acadêmica, o elenco do Ceará já passou no Enem?", comentou o apresentador batendo na mesa de modo enfático. Logo em seguida, Alan Neto (1940 - 2024) citou seu icônico bordão “Olha o deeeedo do treeem bala!”.
Foi um dos diversos vídeos que viralizou e colaborou para a popularização do programa em todo o País.
"Vereadores"
O “Glitter”, famoso reality show cearense que reuniu drag queens e mulheres trans, rendeu diversos memes divertidos. Dentre os desafios do programa, estava um jogo de perguntas e respostas no qual uma das participantes respondeu que "vereadores" seria uma forma de governo.
“Bixa Muda”
O meme mostra uma juazeirense que viralizou após conceder entrevista a um canal de TV local. Ela chegou a ser candidata a vereadora em 2012, pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB). Também participou de programas de projeção nacional como “Pânico na Band” e “The Noite com Danilo Gentili”.
Turma da Inbonha
Esse é para quem viveu os áureos tempos do grupo do Facebook, o LDRV, considerado o maior de Fortaleza. Certo dia, em 2016, uma moça postou uma tarefa de sua irmã de quatro anos, na qual ela tinha que nomear os personagens da Turma da Mônica.
Porém, a menina misturou todas as sílabas, rendendo palavras bem engraçadas. O viral resultou em entrevista para a Fátima Bernardes e a própria Mônica chegou a fazer referência à foto.
“Chupa aqui para ver se sai leite”
Cunhado em um dos debates realizados pelo O POVO na campanha eleitoral para a prefeitura de Fortaleza, em 2024. Na ocasião, os então candidatos André Fernandes (PL) e o ex-deputado federal George Lima (Solidariedade) entraram numa discussão acalorada que produziu um dos maiores virais de 2024: “Chupa aqui para ver se sai leite”.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente