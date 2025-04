Municípios do Ceará declaram mais de R$ 95 milhões em despesas com Carnaval de 2025

Maior gasto é com a contratação de artistas, que acumula investimento de R$ 62 milhões. Fortaleza é o município que apresenta o maior montante, seguido por São Gonçalo do Amarante e Aracati

Ao todo, 58 municípios do Ceará informaram despesas, somadas, de mais de R$ 95 milhões com o Carnaval 2025. O dado consta em levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e abrange custos com artistas e infraestrutura, auxílios, subvenções, patrocínios e concessões onerosas. As informações foram analisadas pelo O POVO nesta segunda-feira, 14.

Top 3

Fortaleza foi o município que apresentou o maior montante, com investimento de R$ 17,9 milhões. Em segundo lugar, está São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana, com R$ 7,8 milhões. Aracati, distante 147 quilômetros de Fortaleza, aparece em 3º na lista, com montante de R$ 6,2 milhões.