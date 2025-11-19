Fortaleza: recursos do Ciclo Carnavalesco 2026 aumentarão 36,27%, diz Prefeitura

Haverá aumento de, pelo menos, 10% para todas as agremiações da avenida Domingos Olímpio e de 30% para artistas locais no Ciclo Carnavalesco 2026

O prefeito Evandro Leitão e a secretária da Cultura, Helena Barbosa, anunciaram ampliações para o Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza. Os recursos do evento crescerão 36,27%. Com, pelo menos , 10% de aumento para todas as agremiações da avenida Domingos Olímpio e de 30% para artistas locais.

Com o fortalecimento do Edital de Blocos da Avenida Domingos Olímpio, terão novas categorias e a criação dos Blocos Infantis. "Serão 36 blocos adultos e 12 infantis apoiados com R$ 16 mil cada", diz publicação dos gestores no Instagram.

Em vídeo, os dois anunciam as novidades na Praça do Ferreira, no Centro. "A gente fica muito feliz de compartilhar que tem coisa boa chegando para o Carnaval 2026", diz Helena.

"Aqui no coração de Fortaleza onde nós vamos bater o Centro iniciando o Ciclo Carnavalesco. Estamos aqui também monitorando esse importante equipamento para a Cidade. Onde próxima semana estaremos entregando a Praça do Ferreira", acrescentou Evandro.

"O Carnaval de Fortaleza 2026 será construído de forma coletiva, após a avaliação do último ciclo e oito encontros de diálogo com artistas e representantes da sociedade civil", diz ainda a postagem.