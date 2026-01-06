Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval 2026: Revista anuncia show do BaianaSystem; Secultfor não confirma

Uma lista com agenda de shows do grupo Baianasystem foi compartilhada pela Billboard Brasil, mas a Prefeitura informa que as atraçõea ainda não estão confirmadas
A banda BaianaSystem pode ser uma das atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em janeiro deste ano. A apresentação, prevista para 31 de janeiro, foi divulgada pela Billboard Brasil e compartilhada no perfil oficial da banda no Instagram, nos stories.

Entretanto, a lista com as atrações do Pré-Carnaval e do Carnaval ainda não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Fortaleza. "A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informa que segue em processo de formalização da contratação e do agendamento de parte das atrações que irão compor a agenda do Ciclo Carnavalesco 2026", informou a pasta em comunicado enviado pela assessoria.

A revista Billboard divulgou a agenda de shows do BaianaSystem para janeiro e fevereiro de 2026. A turnê de Carnaval do bloco Navio Pirata, comandado pelo BaianaSystem, começa na Ilha de Itaparica, na Bahia, em 8 de janeiro. Depois o grupo segue para Recife (10/01), Rio de Janeiro (16/01), São Paulo (24/01) e Fortaleza, no dia 31. 

Leia Também | Carnaval 2026: Fortaleza terá 25 polos e programação está definida

Apesar das datas divulgadas, não há informações sobre os shows no site oficial do grupo. Nas redes sociais aparecem as datas da turnê do ano passado. 

Segundo a Secultfor, o anúncio oficial da programação do Ciclo Carnavalesco será na segunda-feira, 12, em coletiva de imprensa.

Uma das banda mais populares da cena pop contemporânea, o BaianaSystem esteve em Fortaleza em dezembro de 2025, como uma das atrações do festival Tamo Junto BB.

Veja a agenda de shows do BaianaSystem divulgada pela Billboard Brasil

Janeiro

  • 08/01 – Festival 7 de Janeiro – Ilha de Itaparica (BA)
  • 10/01 – Baile Macuca – Recife (PE)
  • 16/01 – Universo Spanta – Rio de Janeiro (RJ)
  • 24/01 – Baile Pirataria (Memorial da América Latina) – São Paulo (SP)
  • 31/01 – Ciclo Carnavalesco – Fortaleza (CE)

Fevereiro

  • 07/02 – Furdunço – Salvador (BA)
  • 13/02 – Navio Pirata Barra-Ondina (Carnaval) – Salvador (BA)
  • 14/02 – Navio Pirata Campo Grande (Carnaval) – Salvador (BA)
  • 16/02 – Carnaval – São Luís (MA)
  • 17/02 – Navio Pirata Campo Grande (Carnaval) – Salvador (BA)
  • 21/02 – Navio Pirata – São Paulo (SP)

