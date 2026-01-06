Carnaval 2026: Revista anuncia show do BaianaSystem; Secultfor não confirma

Billboard anuncia show do BaianaSystem em Fortaleza e banda compartilha no Instagram / Crédito: Samuel Setubal

A banda BaianaSystem pode ser uma das atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em janeiro deste ano. A apresentação, prevista para 31 de janeiro, foi divulgada pela Billboard Brasil e compartilhada no perfil oficial da banda no Instagram, nos stories. Entretanto, a lista com as atrações do Pré-Carnaval e do Carnaval ainda não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Fortaleza. "A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informa que segue em processo de formalização da contratação e do agendamento de parte das atrações que irão compor a agenda do Ciclo Carnavalesco 2026", informou a pasta em comunicado enviado pela assessoria.

Segundo a Secultfor, o anúncio oficial da programação do Ciclo Carnavalesco será na segunda-feira, 12, em coletiva de imprensa. Uma das banda mais populares da cena pop contemporânea, o BaianaSystem esteve em Fortaleza em dezembro de 2025, como uma das atrações do festival Tamo Junto BB. Veja a agenda de shows do BaianaSystem divulgada pela Billboard Brasil Janeiro