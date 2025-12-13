Festival Tamo Junto BB reúne multidão em prol da música e do esporte

Festival Tamo Junto BB reúne multidão em prol da música e do esportePrimeira edição do Tamo Junto BB, evento promovido pelo Banco do Brasil, uniu esportes e música
Esta semana, Fortaleza recebe a primeira edição do Tamo Junto BB, evento promovido pelo Banco do Brasil que já passou por outras capitais do Nordeste e estreou na Cidade com eventos gratuitos para toda a família. Destacando a promoção de atividades esportivas, o Festival realizou desde circuitos de corrida a competições de skate e surfe.
Com estrutura montada no Marina Park, o público pode participar, durante os dias 10 e 14, de ativações com escalada e tirolesa, arena gamer, além de acompanhar apresentações musicais de gênero nos diversos.
Na sexta-feira, 12, a primeira data com shows iniciou com apresentação de Mateus Fazeno Rock, celebrando a música cearense que esteve presente em toda programação com entrada gratuita. Durante a noite, o público acompanhou shows de 2ZDinizz, Os Garotin, Melly e L7nnon. Grupos com forte público no Estado, Nação Zumbi celebrou o manguebeat e firmou espaço para a roda já aguardada do Baianasystem.
Liderada por Russo Passapusso, a banda baiana fez a terra subir e comprovou sua ligação com o Ceará ao enaltecer artistas locais. Para celebrar a ligação, o grupo fortalezense Cheiro do Queijo foi convidado para uma participação especial na qual destacou a produção artística do Estado.
"O show do Baianasystem é sempre especial, eles conseguem se superar a cada apresentação. É uma energia incrível. Eu assisti aos shows deles e do Nação Zumbi e são artistas que não dá para perder quando estão por aqui em Fortaleza", comenta a coordenadora de projetos Luana Serafim.
Neste sábado, 13, o evento começou com uma tarde embalada pelo ritmo carnavalesco com apresentações dos blocos Pra Quem Gosta é Bom e Os Transacionais. Na programação noturna, o publico cearense acompanhou a estreia de Tali como artista solo.
Primeira vez na Capital, a cantora e compositora declarou estar sempre se dedicando. "Eu nasci para isso. Eu nunca estou sempre preparada, mas estou sempre me dedicando. Hoje foi a realização de um sonho, de uma história que escrevo desde adolescente", declarou.
A noite de sábado segue com apresentações de Rachel Reis, Jota.pê e encerra com João Gomes, este que deve levar multidão a cantar seus sucessos do piseiro.