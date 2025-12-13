Festival Tamo Junto BB reúne multidão em prol da música e do esporte

BaianaSystem encerrou a primeira noite do festival Tamo Junto BB / Crédito: Maria haydee/Divulgação

Esta semana, Fortaleza recebe a primeira edição do Tamo Junto BB, evento promovido pelo Banco do Brasil que já passou por outras capitais do Nordeste e estreou na Cidade com eventos gratuitos para toda a família. Destacando a promoção de atividades esportivas, o Festival realizou desde circuitos de corrida a competições de skate e surfe. Com estrutura montada no Marina Park, o público pode participar, durante os dias 10 e 14, de ativações com escalada e tirolesa, arena gamer, além de acompanhar apresentações musicais de gênero nos diversos.

Na sexta-feira, 12, a primeira data com shows iniciou com apresentação de Mateus Fazeno Rock, celebrando a música cearense que esteve presente em toda programação com entrada gratuita. Durante a noite, o público acompanhou shows de 2ZDinizz, Os Garotin, Melly e L7nnon. Grupos com forte público no Estado, Nação Zumbi celebrou o manguebeat e firmou espaço para a roda já aguardada do Baianasystem. De Maracanaú, a Cheiro do Queijo subiu ao palco do BaianaSystem na primeira noite de shows Crédito: Maria haydee/Divulgação Liderada por Russo Passapusso, a banda baiana fez a terra subir e comprovou sua ligação com o Ceará ao enaltecer artistas locais. Para celebrar a ligação, o grupo fortalezense Cheiro do Queijo foi convidado para uma participação especial na qual destacou a produção artística do Estado. "O show do Baianasystem é sempre especial, eles conseguem se superar a cada apresentação. É uma energia incrível. Eu assisti aos shows deles e do Nação Zumbi e são artistas que não dá para perder quando estão por aqui em Fortaleza", comenta a coordenadora de projetos Luana Serafim.