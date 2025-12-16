Ciclo Carnavalesco 2026 em Fortaleza terá mais polos, diz Evandro

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão afirmou que Ciclo Carnavalesco 2026 na Cidade terá mais polos; na foto, foliões se divertem na Praça dos Leões no Carnaval 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza terá mais polos em 2026 e mais atrações locais na programação oficial. As informações foram anunciadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em visita institucional ao Grupo de Comunicação O POVO nesta terça-feira, 16. As declarações foram dadas após ser questionado sobre as novidades do próximo Ciclo Carnavalesco em relação ao realizado em 2025, em meio a um cenário de diálogos com a classe artística e com demais agentes participantes do ciclo.

O Ciclo se inicia em 16 de janeiro e segue até 18 de fevereiro. Neste ano, foi criado um fórum consultivo para discutir propostas e construir coletivamente o Carnaval 2026, com oito encontros entre março e agosto. Leia também | Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza “Vamos contratar mais atrações locais. Apesar de ser importante trazermos atrações a nível nacional, precisamos fortalecer também os nomes locais”, afirmou. O prefeito também indicou a expansão do “raio de atuação” no Ciclo Carnavalesco com o aumento de polos para a festa. Ao ser perguntado quais seriam esses polos, porém, Evandro Leitão disse que ainda não poderia informar.