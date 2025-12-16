Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ciclo Carnavalesco 2026 em Fortaleza terá mais polos, diz Evandro

Ciclo Carnavalesco 2026 em Fortaleza terá mais polos, diz Evandro

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou em entrevista ao O POVO que o Ciclo Carnavalesco 2026 terá mais polos na capital cearense
Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza terá mais polos em 2026 e mais atrações locais na programação oficial. As informações foram anunciadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em visita institucional ao Grupo de Comunicação O POVO nesta terça-feira, 16.

As declarações foram dadas após ser questionado sobre as novidades do próximo Ciclo Carnavalesco em relação ao realizado em 2025, em meio a um cenário de diálogos com a classe artística e com demais agentes participantes do ciclo.

O Ciclo se inicia em 16 de janeiro e segue até 18 de fevereiro. Neste ano, foi criado um fórum consultivo para discutir propostas e construir coletivamente o Carnaval 2026, com oito encontros entre março e agosto.

Leia também | Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

“Vamos contratar mais atrações locais. Apesar de ser importante trazermos atrações a nível nacional, precisamos fortalecer também os nomes locais”, afirmou.

O prefeito também indicou a expansão do “raio de atuação” no Ciclo Carnavalesco com o aumento de polos para a festa. Ao ser perguntado quais seriam esses polos, porém, Evandro Leitão disse que ainda não poderia informar.

Ciclo Carnavalesco 2026: mais investimentos e recursos

Em outubro, foram anunciadas ampliações para o Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza. Os recursos do evento crescerão 36,27%, com pelo menos 10% de aumento para todas as agremiações da avenida Domingos Olímpio e de 30% para artistas locais.

Na entrevista desta terça-feira, 16, o prefeito também ressaltou que haverá incremento na pasta da Cultura para 2026 em relação ao ano de 2025. Ele citou eventos como o Festival Bora e projetos como o Cultura Na Calçada como medidas importantes para o setor neste ano, enfatizando a descentralização.

“A descentralização é importante, sobretudo, para passarmos uma mensagem de respeito à população”, destacou. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar