Pré-Carnaval em Fortaleza: festas nas primeiras semanas de 2026

Shows, blocos e festas antecipam a folia com programação diversa nas primeiras semanas do ano em diferentes pontos da cidade

O ano mal começou e Fortaleza já acelera no compasso do Pré-Carnaval . As primeiras semanas de 2026 trazem uma agenda intensa de festas, blocos e projetos musicais que antecipam o clima da folia e movimentam diferentes pontos da capital cearense.

Do samba ao pagode, do pop ao eletrônico, a programação reúne artistas locais e nacionais, ocupando casas de shows tradicionais, espaços culturais e palcos que já se tornaram referência no calendário carnavalesco da Cidade.

Leia Também | Réveillon de Fortaleza tem pedido de casamento no show de Claudia Leitte

Com opções para todos os gostos, e bolsos, o Pré-Carnaval reforça o papel de Fortaleza como um dos principais polos da festa no Nordeste, convidando o público a celebrar desde cedo, antes mesmo do calendário oficial da folia.



Confira as festas de Pré-Carnaval em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026:



Emoções de Verão



Com: Neiff, WIU, Thiago Freitas, MC Bruninho, Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão



Neiff, WIU, Thiago Freitas, MC Bruninho, Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão Quando : sexta-feira, 2, e domingo, 4, a partir das 21 horas



: sexta-feira, 2, e domingo, 4, a partir das 21 horas Onde: Bosque do Marina Park (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



Bosque do Marina Park (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 240

a partir de R$ 240 Vendas: stingressos



stingressos Mais informações: Instagram @emocoesdeverao

Pré-Carnaval na Sabiaguaba

Com: Banda Manga Rosa



Banda Manga Rosa Quando: sábado, 3, às 17 horas



sábado, 3, às 17 horas Onde: Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)



Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832) Gratuito

Bloquinho Goxtosoo

Com: Naiara Ferrer, Vitoria Fernandez e DJ Silas



Naiara Ferrer, Vitoria Fernandez e DJ Silas Quando: domingo, 4, às 16 horas



domingo, 4, às 16 horas Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema



Calçadão do Estoril - Praia de Iracema Gratuito

Pré-Carnaval toma conta de Fortaleza no início de 2026 Crédito: Juliana Rocha/Divulgação

Bloquinho de Verão



Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada



Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada Quando: sábado, 10, às 15 oras



sábado, 10, às 15 oras Onde: Colosso Fortaleza



Colosso Fortaleza Quanto: a partir de R$ 250

a partir de R$ 250 Vendas: Efolia



Efolia Mais informações: Instagram @bloquinhodeveraoce

Ensaios da Anitta chegam a Fortaleza em 11 de janeiro de 2026 Crédito: Iude Richele/ Divulgação

Ensaios da Anitta



Quando: domingo, 11, às 15 horas



domingo, 11, às 15 horas Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Mousa Brasil)



Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Mousa Brasil) Quanto: a partir de R$ 260



a partir de R$ 260 Vendas: Igresse

Pré-Carnaval toma conta de Fortaleza no início de 2026 Crédito: Wanderley Júnior/Divulgação

Simpatizo Amor de Bloco



Com: Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola.



Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola. Quando: sábado, 17, às 16 horas



sábado, 17, às 16 horas Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325)



Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325) Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) Vendas: Sympla



Sympla Mais Informações: Instagram @piratabaroficial

Pré-Carnaval do Floresta



Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva



Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min



sexta-feira, 9, às 19h30min Onde: Floresta Bar



Floresta Bar Quanto: R$ 50

R$ 50 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: Instagram @floresta_bar

Pré-Carnaval do Riomar Kennedy