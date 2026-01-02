Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pré-Carnaval em Fortaleza: festas nas primeiras semanas de 2026

Pré-Carnaval: programação de festas e blocos em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026

Shows, blocos e festas antecipam a folia com programação diversa nas primeiras semanas do ano em diferentes pontos da cidade
O ano mal começou e Fortaleza já acelera no compasso do Pré-Carnaval. As primeiras semanas de 2026 trazem uma agenda intensa de festas, blocos e projetos musicais que antecipam o clima da folia e movimentam diferentes pontos da capital cearense.

Do samba ao pagode, do pop ao eletrônico, a programação reúne artistas locais e nacionais, ocupando casas de shows tradicionais, espaços culturais e palcos que já se tornaram referência no calendário carnavalesco da Cidade.

Com opções para todos os gostos, e bolsos, o Pré-Carnaval reforça o papel de Fortaleza como um dos principais polos da festa no Nordeste, convidando o público a celebrar desde cedo, antes mesmo do calendário oficial da folia.

Confira as festas de Pré-Carnaval em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026:


Emoções de Verão

  • Com: Neiff, WIU, Thiago Freitas, MC Bruninho, Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão
  • Quando: sexta-feira, 2, e domingo, 4, a partir das 21 horas
  • Onde: Bosque do Marina Park (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 240
  • Vendas: stingressos
  • Mais informações: Instagram @emocoesdeverao

Pré-Carnaval na Sabiaguaba

  • Com: Banda Manga Rosa
  • Quando: sábado, 3, às 17 horas
  • Onde: Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
  • Gratuito

Bloquinho Goxtosoo

  • Com: Naiara Ferrer, Vitoria Fernandez e DJ Silas
  • Quando: domingo, 4, às 16 horas
  • Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
  • Gratuito

Bloquinho de Verão

  • Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada
  • Quando: sábado, 10, às 15 oras
  • Onde: Colosso Fortaleza
  • Quanto: a partir de R$ 250
  • Vendas: Efolia
  • Mais informações: Instagram @bloquinhodeveraoce

 

Ensaios da Anitta

  • Quando: domingo, 11, às 15 horas
  • Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Mousa Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 260
  • Vendas: Igresse

 

Simpatizo Amor de Bloco

  • Com: Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola.
  • Quando: sábado, 17, às 16 horas
  • Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325)
  • Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
  • Vendas: Sympla
  • Mais Informações: Instagram @piratabaroficial

Pré-Carnaval do Floresta

  • Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva
  • Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min
  • Onde: Floresta Bar
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: Instagram @floresta_bar

Pré-Carnaval do Riomar Kennedy

  • Com: JessiK, Luxo da Aldeia e Dj Fixter
  • Quando: sábado,17, a partir das 17 horas
  • Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

 

  • Com: Bloco Como Raul Já Dizia, Vânio Bahia e Dj Fixte
  • Quando: sabado, 24, a partir das 17 horas
  • Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

 

  • Com: Os Transacionais, Carnabrega e Dj Fixter
  • Quando: sábado, 31 , a partir das 17 horas
  • Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

