Pré-Carnaval em Fortaleza: festas nas primeiras semanas de 2026

Pré-Carnaval: programação de festas e blocos em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026Shows, blocos e festas antecipam a folia com programação diversa nas primeiras semanas do ano em diferentes pontos da cidade
O ano mal começou e Fortaleza já acelera no compasso do Pré-Carnaval. As primeiras semanas de 2026 trazem uma agenda intensa de festas, blocos e projetos musicais que antecipam o clima da folia e movimentam diferentes pontos da capital cearense.
Leia Também | Quando começa o Carnaval de 2026? Veja em que dia cai e se é feriado
Do samba ao pagode, do pop ao eletrônico, a programação reúne artistas locais e nacionais, ocupando casas de shows tradicionais, espaços culturais e palcos que já se tornaram referência no calendário carnavalesco da Cidade.
Leia Também | Réveillon de Fortaleza tem pedido de casamento no show de Claudia Leitte
Com opções para todos os gostos, e bolsos, o Pré-Carnaval reforça o papel de Fortaleza como um dos principais polos da festa no Nordeste, convidando o público a celebrar desde cedo, antes mesmo do calendário oficial da folia.
Confira as festas de Pré-Carnaval em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026:
Emoções de Verão
- Com: Neiff, WIU, Thiago Freitas, MC Bruninho, Sorriso Maroto, Elas no Pagode, Diego Facó, Nirah e Além da Razão
- Quando: sexta-feira, 2, e domingo, 4, a partir das 21 horas
- Onde: Bosque do Marina Park (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 240
- Vendas: stingressos
- Mais informações: Instagram @emocoesdeverao
Pré-Carnaval na Sabiaguaba
- Com: Banda Manga Rosa
- Quando: sábado, 3, às 17 horas
- Onde: Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
- Gratuito
Bloquinho Goxtosoo
- Com: Naiara Ferrer, Vitoria Fernandez e DJ Silas
- Quando: domingo, 4, às 16 horas
- Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
- Gratuito
Bloquinho de Verão
- Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada
- Quando: sábado, 10, às 15 oras
- Onde: Colosso Fortaleza
- Quanto: a partir de R$ 250
- Vendas: Efolia
- Mais informações: Instagram @bloquinhodeveraoce
Ensaios da Anitta
- Quando: domingo, 11, às 15 horas
- Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Mousa Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 260
- Vendas: Igresse
Simpatizo Amor de Bloco
- Com: Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola.
- Quando: sábado, 17, às 16 horas
- Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325)
- Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
- Vendas: Sympla
- Mais Informações: Instagram @piratabaroficial
Pré-Carnaval do Floresta
- Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva
- Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min
- Onde: Floresta Bar
- Quanto: R$ 50
- Vendas: Sympla
- Mais informações: Instagram @floresta_bar
Pré-Carnaval do Riomar Kennedy
- Com: JessiK, Luxo da Aldeia e Dj Fixter
- Quando: sábado,17, a partir das 17 horas
- Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Com: Bloco Como Raul Já Dizia, Vânio Bahia e Dj Fixte
- Quando: sabado, 24, a partir das 17 horas
- Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Com: Os Transacionais, Carnabrega e Dj Fixter
- Quando: sábado, 31 , a partir das 17 horas
- Onde: Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito