Terça de Carnaval em 2025: veja o que funciona em Fortaleza

Além disso, haverá um reforço na frota para atender aos eventos na avenida Domingos Olímpio, com três ônibus reservas, e na Praia de Iracema, com cinco ônibus reservas, operando das 21h às 3h.

Durante o plantão Judiciário, o atendimento será voltado à análise de casos considerados urgentes e que não podem esperar o expediente normal. As regras constam em resoluções do TJCE e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com a Enel, as lojas de atendimento estarão fechadas na terça-feira reabrindo na quarta-feira, 5, a partir de meio-dia.

Carnaval 2025: o que abre e fecha no comércio em Fortaleza

Lojas do Centro e de rua

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), no dia 4 de março, terça-feira, o funcionamento das lojas fica a critério de cada loja.

Bares e Restaurantes

No dia 4, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes deve variar, cada um terá uma programação diferente: alguns funcionam com bloquinhos próprios, enquanto outros não abrem ou abrem, mas com atividade normal.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente no Carnaval.

Farmácias

Consideradas serviços essenciais, as drogarias devem funcionar normalmente.

Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento.

Bancos

Agências bancárias não funcionarão na terça-feira de Carnaval.

Casas lotéricas

Fica a critério de cada estabelecimento decidir se abre ou fecha durante o feriado de Carnaval.

Padarias

As padarias têm funcionamento facultativo, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará. Vários locais já anunciaram que abrirão.

Cabe ao consumidor consultar os horários de suas padarias favoritas.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que dia 4 de março, terça-feira, todos os supermercados da capital cearense e da região metropolitana terão funcionamento normal.

Carnaval 2025: veja o que abre e fecha nos shoppings de Fortaleza

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Áreas de alimentação, entretenimento e algumas operações vão funcionar.

Leia mais Carnaval de Fortaleza: veja horários dos shows no Aterrinho

Sobre o assunto Carnaval de Fortaleza: veja horários dos shows no Aterrinho

Shopping Parangaba

No dia 4 de março, terça-feira de Carnaval, o Shopping Parangaba funcionará da seguinte forma:



Riachuelo, C&A e Americanas: das 11h às 22h



Lojas e quiosques: fechados



Praça de alimentação: das 11h às 22h



Lazer: das 11h às 22h



Selfit Academia: das 8h às 14h



Clínica médica Seu Doutor: conforme agendamentos



Cinema UCI: conforme horários das sessões no site



Cagece: a loja estará fechada, retornando na quarta-feira conforme agendamentos



Lotérica: fechada

Centro Fashion

Terá seu horário de funcionamento alterado. Até a Quarta-feira de Cinzas (05/03), permanecerá fechado, retomando suas atividades na quinta-feira (06/03), das 9h às 19h.

Shopping Giga Mall

O Giga Mall estará fechado de domingo a quarta-feira.

Via Sul Shopping



Terça-feira (4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados.



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

- C&A: 12h às 21h.

North Shopping Fortaleza



Terça-feira (4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação: das 10h às 22h

- Quintal: 11h às 23h.

Sobre o assunto Carnaval 2025: quais as opções para quem não gosta da folia?

North Shopping Jóquei



Terça-feira (4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

North Shopping Maracanaú



Terça-feira (4 de março)

- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

Terrazo Shopping

Na terça-feira (04/03), lojas e quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão em regime facultativo, das 11h às 22h.

As Lojas Americanas funcionarão todos os dias, incluindo a terça-feira (04/03). Já a Renner e a Casa Freitas estarão fechadas na terça-feira (04/03).

O Supermercado Guará manterá suas atividades diárias, das 7h às 22h.

Já a Academia Greenlife terá funcionamento especial:

- Terça de Carnaval (04/03): das 8h às 16h



Grand Shopping

Lojas e quiosques: abertura facultativa



Lojas Americanas: 13h às 21h



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Bancos: Fechados



Cinema: Conforme a programação

Iguatemi Bosque

O Iguatemi Bosque segue com horário especial na terça-feira de Carnaval (4). Lojas e quiosques terão funcionamento facultativo, das 13h às 21h. As praças de alimentação abrirão às 11h e os restaurantes atenderão o público das 11h30 às 22h.

Os supermercados continuarão operando no horário habitual, das 7h às 22h. O setor de lazer e o cinema estarão disponíveis a partir das 13h. Alguns serviços seguirão fechados, como lotérica e Casa do Cidadão.