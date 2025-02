Existe Carnaval fora do Brasil? Veja outras culturas celebram a data

O Carnaval de Nova Orleans, nos EUA, é bastante popular e um dos maiores do mundo / Crédito: Reprodução/ Sean Gardner / AFP

O Carnaval brasileiro é sinônimo de alegria e festividade para o mundo. No entanto, a festa não é exclusividade do Brasil. Diversas outras nações também comemoram a data à sua maneira e em diferentes períodos. A mais popular delas é o Mardi Gras, celebrado em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

O Carnaval – também conhecido como Mardi Gras ou Apokries – é uma das maiores festas do mundo. Trata-se de um festival que mistura música, dança, trajes luxuosos e a dualidade entre o sagrado e o profano, abrangendo diversas tradições culturais.

O resultado é uma celebração grandiosa que transforma cidades inteiras e contagia foliões ao redor do mundo. Embora tenha diferentes nomes em diversos países, a maioria das festividades chamadas de "Carnaval" pode ser rastreada até os festivais dionisíacos da Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Carnaval: festas fora do Brasil

Com o Carnaval sendo uma parte essencial da cultura global, é possível encontrar eventos festivos em quase todos os países, especialmente entre fevereiro e março. Confira alguns dos carnavais mais populares ao redor do mundo:

Carnaval de Oruro – Bolívia

Oruro é considerada a capital folclórica do Carnaval na Bolívia. Todos os anos, essa pequena cidade mineira recebe até 400 mil visitantes para uma celebração de 10 dias, reconhecida pela Unesco como uma "Obra-prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade". O Carnaval de Oruro homenageia oficialmente a Virgen del Socavón, padroeira dos mineiros. No entanto, seus elaborados desfiles misturam tradições católicas e indígenas, recontando lendas populares que datam de antes da chegada do cristianismo à região. Data: 22 de fevereiro a 4 de março Carnaval de Veneza – Itália

Veneza abriga um dos carnavais mais antigos e famosos do mundo. O festival público remonta a 1296 e foi criado pela oligarquia veneziana como uma forma de entretenimento para a população.

A principal característica do Carnaval de Veneza são as máscaras luxuosas, projetadas para ocultar a identidade, o gênero e a origem social de quem as usa. Atualmente, o evento dura duas semanas e combina festividades públicas com bailes privados. Um dos momentos mais aguardados é o "Volo dell'Angelo", uma tradição que remonta ao século XVI.

Data: 14 de fevereiro a 4 de março Carnaval de Barranquilla – Colômbia

Suas origens remontam ao século XIX, e a semana de celebrações atrai mais de um milhão de visitantes. Ao lado dos carnavais do Brasil e da Bolívia, é considerado um dos mais marcantes da América Latina. O ponto alto ocorre no sábado, com a Batalha das Flores, desfile liderado pela Rainha do Carnaval. Desde 2003, o evento está na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) devido à riqueza de suas danças e trajes tradicionais, como a Marimonda, o Garabato, o Congo e o Monocuco.