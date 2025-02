Carnaval de Fortaleza: veja horários dos shows no Aterrinho

Programação no Aterrinho da Praia de Iracema conta com shows gratuitos de Don L, Nação Zumbi e Margareth Menezes

A programação do Carnaval de Fortaleza acontece entre os dias 1º e 4 de março, com ações distribuídas nas 12 regionais da capital cearense. Os horários das atrações nacionais que irão ocupar o palco do Aterrinho da Praia de Iracema foram antecipados ao O POVO nesta segunda-feira, 17, pela Prefeitura de Fortaleza.

No sábado, 1º de março, acontece show do grupo Nação Zumbi às 20 horas. Em seguida, às 22 horas, Ednardo - o grande homenageado da festa fortalezense em 2025 - sobe ao palco. No domingo, 2, o rapper Don L faz apresentação às 20 horas, seguido por Xamã, às 22 horas, intérprete de “Malvadão”.