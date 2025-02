Confira 3 dicas para montar um look para o Carnaval

Zé Filho e Marianna Calixto, entrevistados pelo Vida&Arte, costumam produzir as próprias fantasias / Crédito: Arquivo pessoal

O que vestir no Carnaval para acompanhar o bloquinho ou a folia de um polo de festa? Para aqueles que ainda não possuem a fantasia pronta ou os adereços comprados, a dúvida pode estar rondando a mente, se questionado qual seria a cor ideal ou até mesmo qual tema usar. Um fator importante a ser considerado é o gosto pessoal. Ao abrir aplicativos como o Pinterest, por exemplo, é possível encontrar milhares de inspirações, lindas e desejáveis. Mas você se sentiria confortável usando todas as opções que aparecem ou sabe o significado? A primeira dica é respeitar o que você aprecia.

Outro importante ponto, já mencionado acima, é o conforto. O clima em alguns locais está com elevadas temperaturas, então priorize looks leves, que não causem tanto calor no meio da multidão que acompanha a programação carnavalesca na qual você estará.

VEJA TAMBÉM| Quais são as músicas do Carnaval de 2025? Confira destaques Outras regiões, porém, podem estar chuvosas. Neste caso, é indicado o uso de tecidos leves e resistentes, que não pesarão no corpo em caso de chuva e possibilitam que a folia continue em meio ao “toró”. Confira dicas para montar um look no Carnaval Aproveitar o que tem em casa Talvez você tenha olhado no guarda-roupa e não tenha encontrado nada que te agrade, mas este acervo sempre vai ter algo que no fim pode ser útil. Peças antigas ou que já não fazem parte do cotidiano podem ganhar uma nova utilidade.

Por exemplo, sabe aquele biquíni ou top guardado no fundo da gaveta, que não é retirado de lá há um bom tempo? Essa pode ser a hora de voltar a utilizar ele. Ele pode ser customizado usando algumas fitas metalizadas, aquelas comuns em cortinas decorativas de aniversários. Com uma cola ideal para tecidos, elas podem ser adicionadas ao top/biquíni, criando uma franja colorida. Seja criativo e misture cores, como dourado e vermelho. Outra opção é usar miçangas coloridas e de vários formatos. Caso o desejo seja uma fantasia mais romântica, pode optar por elas no formato de coração.