Terça de Carnaval é feriado? Entenda quem tem direito a folga

O Carnaval de 2025 acontece entre os dias 1º e 5 de março, mas, ao contrário do que muitos pensam, a data não é um feriado nacional. De acordo com o calendário oficial do governo federal, apenas a segunda, 3, terça-feira, 4, e a quarta-feira de Cinzas até as 14 horas são considerados pontos facultativos.

Isso significa que empresas e órgãos públicos têm autonomia para decidir se concedem ou não a folga aos funcionários.