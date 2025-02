Carnaval 2025: quais as opções para quem não gosta da folia?

Nem sempre bate a vontade de participar do período carnavalesco e curtir os bloquinhos; veja como cada pessoa adapta suas opções ao período

O “abre alas” de Silvaniria Rodrigues, 44, por exemplo, antevê uma troca dos bloquinhos carnavalescos pelo trabalho. “Eu sou dona de um espaço de estética feminina. No Carnaval, vou estar trabalhando, porque tenho clientes que (...) trabalham demais e no feriado estarão de folga”, explica.

“Muitas delas também não curtem os bloquinhos e agendaram os procedimentos. (...) Como eu trabalho para mim, por conta própria, preciso ganhar o meu pão de cada dia”, diz. “Vale muito mais a pena eu trabalhar do que estar em um bloquinho de Carnaval, arriscando muitas coisas”.

“Os motivos de evitar esses bloquinhos são, nada mais, nada menos, que para segurança própria”, revela. “Épocas antes da pandemia, gostava de me refugiar no grande evento de jazz e blues em Guaramiranga”.

Outras pessoas, como o recepcionista Jorge Luís de Oliveira, 26, preferem uma programação mais aconchegante, no conforto da própria casa, mas ainda destacam a segurança como um ponto decisivo.

Hoje em dia, Jorge prefere passar o Carnaval acessando jogos online, lendo e vendo filmes. “Não vejo nada seguro, ou até higiênico, de ficar em meio às multidões com bebidas na mão, no meio da poluição sonora, enquanto as pessoas jogam farinha e espumas em lata”.

A dica que oferece para o público que não pretende participar da folia em 2025 é: “Fique em casa, faça uma lista de filmes para maratonar. E, para aqueles mais sociáveis, a mesma coisa, mas chame seus amigos”.

Confira mais opções para se distrair do ritmo carnavalesco.