Carnaval em casa: dica de jogos de tabuleiro para reunir amigos

São diversas as opções de jogos de tabuleiro no mercado, que vão desde desafios de estratégia até quizzes de conhecimentos gerais .

No período de Carnaval , enquanto toda a Cidade parece estar dedicada às festas, quem não faz o tipo folião também tem alternativas para se divertir e aproveitar o feriado entre amigos. Uma das opções de celebrar em casa é chamar a galera para usufruir de jogos de tabuleiro.

Confira 5 jogos de tabuleiro para brincar com amigos

Dixit

Neste jogo de cartas, um dos participantes sugere características da ilustração de uma carta da sua mão, deixando com que cada adversário selecione um card que combine com a descrição dada. Ao serem reveladas as cartas, os oponentes precisam adivinhar qual era a ilustração original.

Detetive

O jogo é um clássico da categoria de tabuleiros e se centra numa investigação, inspirada em romances policiais. Para vencer o jogo, o jogador precisa adivinhar quem é o assassino, qual a arma e onde foi local do crime. As alternativas são eliminadas ao descobrir as cartas dos adversários.

Catan

Nesta disputa, os jogadores têm como missão colonizar uma ilha deserta. Durante a partida, novas ruas e matérias-primas passam por negociações, fazendo com que aldeias cresçam e se tornam cidades. O jogo passa por altos e baixos, com abundâncias de madeiras e minério, que devem ser trocados para criar novas oportunidades.