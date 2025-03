Carnaval: procura por segurança privada para eventos cresce no País

Foliões locais e estrangeiros contratam serviço de segurança privada para aproveitar as festividades de Carnaval no Brasil. Em 2025, empresas do ramo registraram aumento na procura, com orçamentos que chegam a R$ 25 mil por 15 dias de acompanhamento. A informação é do portal O Globo.

“Observamos um crescimento mais relevante em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”, apontou Marco Bafo, gerente de operações da empresa Macor Segurança e Vigilância, em entrevista ao portal. O grupo observou um crescimento de 45% nos projetos relacionados a Carnaval, neste ano.